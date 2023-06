100.000 Liter Biokraftstoff für Sauerland-Züge

Fröndenberg. Im Sauerland ist die Frage des Antriebs für Züge besonders bedeutend. In einem Pilotprojekt werden genau diese Züge mit Biokraftstoff betankt.

Langsam steuert Christian Schulz einen Zug mit Triebwagen des Modells Pesa Link zur Tankstelle am Bahnhof Fröndenberg. „Sonderzug“ ist am Zug zu lesen. Doch es handelt sich nicht nur um einen besonderen Zug, sondern auch um einen besonderen Anlass. Überall huschen Mitarbeiter der Deutschen Bahn in orangefarbenen Westen herum, Medienvertreter zücken Kameras, Handys und Blöcke. Nahe der Gleise wurde ein Rednerpult aufgestellt, für den Fall des Falles kann ein Pavillon darüber geschoben werden. Und es gibt Freigetränke für alle Anwesenden.

Warum der große Bahnhof für den kleinen Zug und den Lokomotivführer mit seiner roten Schiebermütze? Das Besondere ist der Kraftstoff, der an diesem Tag erstmalig in einen Zug der Modellreihe Pesa Link fließt. Wäre alles beim Gewohnten, müsste es Diesel sein, doch diesmal scheint es sich um ein Zaubermittel zu handeln. Eines mit drei Buchstaben: HVO, das steht für Hydrotreated Vegetable Oils – zu deutsch: mit Wasserstoff behandelte Pflanzenöle.

20.000 Liter HVO-Kraftstoff fasst der Tank am Bahnhof in Fröndenberg. In einem Pilotprojekt sollen zunächst 100.000 Liter in die Züge des Sauerlandnetzes gepumpt werden. Danach folgt eine Evaluation – und danach bestenfalls die grundsätzliche Einführung des Biokraftstoffes HVO. Das Foto zeigt (v.l.) Zugführer Christian Schulz, Oliver Terhaag (Vorstand Regio Schiene der DB Regio AG), Joachim Künzel (Geschäftsführer Nahverkehr Westfalen-Lippe) und Dr. Klaus Drathen (Verbandsvorsteher Nahverkehr Westfalen-Lippe) Foto: Dirk Becker / WP

HVO – das könnte die klimafreundliche Zukunft im Bahnverkehr sein. Die Deutsche Bahn startet im Sauerlandnetz einen Pilotversuch. 20 Fahrzeuge werden nun in Fröndenberg mit HVO statt mit Diesel betankt. Für Christian Schulz ein ganz normaler Vorgang, tausendfach erledigt. Aber er schließt eben andere Schläuche an als sonst.

20.000 Liter passen in den mobilen Tankcontainer, aus dem Christian Schulz die Triebwagen befüllt. Fünf Füllungen stehen im Pilotprojekt zur Verfügung, insgesamt also 100.000 Liter. Das wird für mehrere Monate reichen. Die Hönnetalbahn RB 54, die zuletzt mit Sperrungen wegen Dachsbauten im Bahndamm und durch Ausfälle auch zwischen Menden und Neuenrade oft für negative Nachrichten sorgte, wird plötzlich zum Musterschüler. Was zwischen Fröndenberg und Neuenrade passiert, werden Experten ganz genau beobachten. Denn an den Testzeitraum schließt sich natürlich eine Evaluation an. Was hat das Ganze gebracht? Ist der Einsatz wirtschaftlich? Gab es Probleme oder besondere Herausforderungen? Fragen, die die kommenden Monate beantworten müssen.

Das ist HVO Der eingesetzte Kraftstoff HVO (Hydrotreated Vegetable Oils) besteht aus biologischen Rest- und Abfallstoffen und ist frei von Palmöl. Dadurch steht er nicht in Konkurrenz zur Nahrungs- und Futtermittelherstellung. Der Ersatz von herkömmlichem Diesel durch HVO spart bilanziell etwa 90 Prozent der CO2-Emissionen ein. Das verbessert die Klimabilanz der bisher mit Diesel betriebenen Triebwagen, ohne die Fahrzeuge umbauen zu müssen.

Die Deutsche Bahn, allen voran Oliver Terhaag (Vorstand Regio Schiene der DB Regio AG), bezeichnet HVO als „klimafreundlichen Biokraftstoff“. Die CO2-Emissionen, so Berechnungen, können um 90 Prozent gesenkt werden. Die Züge müssen nicht umgerüstet werden, keine Triebwagen werden aussortiert. „Das ist wirklich nachhaltig“, sagt Terhaag.

Rechts klassischer Diesel, links HVO (Hydrotreated Vegetable Oils): Der moderne Biokraftstoff sieht nicht nur sauberer aus, sondern ist es, bezogen auf die CO2-Emissionen, auch. Foto: Dirk Becker / WP

Dr. Klaus Drathen, Verbandsvorsteher Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL), ist beeindruckt: „Es hat mich überrascht, dass man Diesel und HVO mischen kann. So einfach ist das? Wenn das so einfach ist, dann bitte mehr davon.“ Drathen weiß, dass der neue Biokraftstoff die Zukunft des Bahnverkehrs im Sauerland sichern kann. „Mit Diesel haben wir keine Zukunft“, sagt er. Und er betont zugleich, dass eine Elektrifizierung von Strecken im Sauerland aus topographischen Gründen oft viel schwieriger oder gar nicht realisierbar ist.

„Mobilitätswende ist ein Begriff geworden, über den viel gesprochen wird. Es wird aber zu wenig gemacht. Wir reden nicht, wir machen“, sagt Drathen. Sein Blick fällt noch in Richtung zweier Gefäße. Was aussieht wie Apfelschorle und Wasser, sind Diesel und HVO. Der neue Biokraftstoff ist nicht nur sauberer, was die Emissionen angeht, er sieht auch sauberer aus.

