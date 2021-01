15-Kilometer-Radius: Keine Straßensperren der Polizei im MK

Menden Die Polizei im Märkischen Kreis will nicht gezielt Autofahrer aus dem Oberbergischen Kreis aufspüren. Seit Dienstag neue Corona-Regeln.

Die Polizei im Märkischen Kreis will die Einhaltung der 15-Kilometer-Ausgangsbeschränkung in vier NRW-Kreisen vorerst nicht mit radikalen Maßnahmen überprüfen. Auch nach auswärtigen Kennzeichen soll nicht gezielt gefiltert werden. Dennoch appelliert die Polizei an die Vernunft der Menschen, Kontakte zu reduzieren und die Regeln einzuhalten.

„Wir machen keine Straßensperren oder stellen uns an die Grenze nach Gummersbach“, sagt Polizeisprecher Dietmar Boronowski. Im benachbarten Oberbergischen Kreis (Kennzeichen: GM) gilt seit Dienstag die Regel, dass sich Einwohner nur noch im 15-Kilometer-Radius um ihren Wohnort bewegen dürfen. Verstöße würden dann zum Beispiel im Märkischen Kreis auffallen.

Polizei will keine Autofahrer mit auswärtigen Kennzeichen gezielt herausziehen

Bislang gebe es ohnehin noch keine Handlungsempfehlungen- oder Anweisungen vom Innenministerium, erklärt Boronowski. Letztlich seien auch die Ordnungsämter für Sanktionen bei Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung zuständig. Bei Problemen, beispielsweise weil sich jemand nicht ausweisen will, werde dann die Polizei hinzugezogen. Sollte jemand beispielsweise in Menden auffällig werden, weil er die Maskenpflicht nicht einhält, könne dann auch nebenher aktenkundig werden, dass er sich zu diesem Zweck gar nicht in Menden aufhalten darf. Der Live-Ticker mit allen Infos rund um Corona in Menden, Fröndenberg, Balve und Umgebung!

Als Auswärtiger müsse man im Märkischen Kreis aktuell nicht damit rechnen, alleine wegen des Kennzeichens rausgelotst zu werden. Wenn jemand mit „GM“ auf dem Kennzeichen vorbeifahre, heiße das mittlerweile ja noch nicht einmal, dass derjenige noch im Oberbergischen Kreis gemeldet sei, gibt Dietmar Boronowski zu bedenken. „Man kann mittlerweile sein Kennzeichen beim Umzug mitnehmen.“ Alle Fragen und Ausnahmen zur neuen Regel hier.

Kreisverwaltung vertritt aktuell selbst keine Meinung

Die Verantwortlichen beim Märkischen Kreis wollen sich aktuell nicht dazu äußern, wie sie selbst zur Einführung dieser Regel stehen. Kreissprecher Hendrik Klein verweist auf das Land. Dessen Verordnungen werde man gegebenenfalls umsetzen. Ob der Kreis die Regelung unterstützt oder ablehnt will er aber nicht sagen. Das werde sicher Thema in der Lagebesprechung des Krisenstabs beim Kreis am Donnerstagmorgen sein.

Die Position vor Ort scheint offensichtlich auch in der Bewertung des Landes nicht unerheblich zu sein. Andere Städte und Kreise hatten Kritik an der Einführung der neuen Regel geübt. So hatte sich unter anderem die Stadt Gelsenkirchen gewehrt. Dort hielt man die Beschränkung für praxisfern, unter anderem weil sie nur schwer zu kontrollieren sei – und äußerte das auch. Gelsenkirchen fällt – trotz Überschreitung der Inzidenz – nicht unter die Beschränkung. Das steht in der offiziellen Verordnung.

Achtung: Kein Zutritt für hiesige Einwohner in betroffene Kreise

Achtung: Für Mendener und Balver ist ab sofort die Freizeit-Fahrt in die vier betroffenen Kreise tabu: Höxter, Minden-Lübbecke, Recklinghausen und Oberbergischer Kreis. Dort darf man sich derzeit nur aufhalten, wenn das Ziel nicht weiter als 15 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernt liegt. Diese Regel kommt bei allen betroffenen Kreisen zur Anwendung. Hintergrund: Das hieße eine eigene 15-Kilometer-Regel für Mendener.

