175 Jahre St. Sebastianus Schützenbruderschaft Schwitten

Schwitten. Die Schützen aus Schwitten feiern an diesem Wochenende ihr 175-jähriges Bestehen mit mehreren Veranstaltungen. Los ging es mit einem Festakt.

Beim Festakt zum 175-jährigen Bestehen von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Schwitten wurde Benno Petsch für seine Verdienste mit dem St. Sebastianus Ehrenkreuz ausgezeichnet. Er hat viele Jahre als Zeugwart, Schriftführer und 2. Brudermeister fungiert. Der Hohe Bruderschaftsorden ging an Werner Lürbker, der sich im Vorstand verdient gemacht hat.

Königspaar Alexander und Lisa Edlerherr. Foto: Thomas Nitsche / WP

Beim Festakt am Freitagabend bekam die Schwittener Bruderschaft vom Diözesanverband Paderborn die Hochmeisterplakette verleihen. Diözesanbundesmeister Mario Kleinemeier meinte, dass in Schwitten die Gemeinschaft gelebt wird und die Bruderschaft für das Dorf ein wichtiger Bestandteil ist. „Der Schützenverein bindet alle Gesellschaftsschichten von Jung und Alt“, so Kleinemeier. Er stellte fest, dass die Schützenbruderschaft St. Sebastianus Schwitten im alten Amtsbereich Menden nachweislich als zweitältestester Schützenverein gilt und das die Schützen für die Bürgerinnen und Bürger in Schwitten Ankerpunkt und Heimat in Ihrem Leben sind.

Befreundete Vereine beglückwünschen Schützen aus Schwitten

Vertreter aller Mendener Schützenvereine und die Schwittener Ortsvereine kamen zum Festakt in die Schützenhalle, um zu gratulieren. Nach dem Festakt war beim Einbruch der Dunkelheit der Zapfenstreich auf dem Sportplatz etwas besonders. Am restlichen Wochenende stand das Königspaar Alexander und Lisa Edlerherr (Foto rechts) beim Festzug am Samstag im Mittelpunkt.

Sonntagabend geht es beim Vogelschießen darum, wer fortan die Schützen regieren wird. Weiterer Bericht folgt.

