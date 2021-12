20-Jährige Mendenerin wird bei Unfall leicht verletzt

Auch die Feuerwehr ist nach dem Unfall an der Bahnhofstraße in Menden im Einsatz.

Menden. Eine Frau wird bei dem Unfall am vergangenen Freitag in Menden leicht verletzt. Eine andere Autofahrerin hatte sie übersehen.

Bei dem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag an der Kreuzung Walramstraße/Westwall/Bahnhofstraße (WP berichtete) in Menden wurde eine 20-jährige Frau verletzt. Das gab die Polizei nun bekannt.

Zu dem Unfall war es gekommen, als eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Menden auf der Bodelschwinghstraße in Fahrtrichtung Walramstraße fuhr und beabsichtigte, an der Kreuzung Bodelschwinghstraße/Walramstraße/Bahnhofstraße nach links in die Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Menden. Die beiden Autos kollidierten im Kreuzungsbereich.

+++ Zum Glück wird niemand schwer verletzt +++

Bei dem Unfall wurde die 20-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Außerdem wurde bei dem Unfall der Mast einer Lichtzeichensignalanlage sowie ein Verkehrsschild beschädigt, erklärt die Polizei. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Menden abgestreut.

Die Polizei gibt den Sachschaden mit 11.000 Euro an.

