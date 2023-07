200-Euro-Budget: Kulturpass-App funktioniert auch in Menden

Menden. Mit der Kulturpass-App können sich Jugendliche ein Budget von 200 Euro sichern. Moritz Kickermann vom Phono-Forum Menden unterstützt den Pass.

Seit dem 14. Juni können sich Jugendliche, die im Kalenderjahr 2023 18 Jahre alt werden, die KulturPass-App herunterladen und ein Guthaben in Höhe von 200 Euro sichern. Dieses Guthaben kann dann für Eintrittskarten für Konzerte, Theateraufführungen, Kinobesuche oder auch für Bücher, Schallplatten und Musikinstrumente verwendet werden. +++ Lesen Sie auch: Kulturpass: Bund gibt 200 Euro für Events – aber nicht jedem +++

So sieht sie aus, die Kulturpass-App. Foto: Kickermann / Phono Forum

„Wir unterstützen den KulturPass sehr gern und haben sämtliche Veranstaltungen von uns auf der App eingepflegt“, so Moritz Kickermann von der Mendener Veranstaltungsagentur phono-forum. Darunter befinden sich Shows in Menden und Umgebung, die sich speziell auch an eine jüngere Zielgruppe richten wie der Quatsch Comedy Club, Dr. Leon Windscheid, Bastian Bielendorfer, Özcan Cosar oder die Kölsch-Rocker Brings. So gibt es in der App einen Suchfilter, in dem man seinen Standort und den Radius eingeben kann, und so speziell Veranstaltungen in Menden und Umgebung finden kann. +++ Auch interessant: Kulturpass in NRW: Revier-Kultur erwartet junge Menschen +++

Weitere Kulturbetriebe auch aus Menden können noch mitmachen

„Man muss sich lediglich die App herunterladen und mit Hilfe seines Personalausweises registrieren. Ein tolles und vor allem einfaches Angebot, dass ich auch gern mit 18 Jahren gehabt hätte“, führt Kickermann weiter aus. Gleichzeitig fordert er weitere Kulturbetriebe zur Teilnahme am Kulturpass auf, um so den Jugendlichen ein möglichst vielfältiges Angebot zu ermöglichen.

Stolz präsentierte die Kulturstaatsministerin Claudia Roth den KulturPass, für den die Bundesregierung 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat: „Wir wollen junge Menschen für die Vielfalt der Kultur in unserem Land begeistern.“ Ziel des Förderprogramm sei es Jugendliche für die abwechslungsreiche Kultur in Deutschland zu begeistern und zeitgleich die lokale Kulturbranche zu fördern. Das Guthaben steht für zwei Jahre zur Verfügung.

