View this post on Instagram

every journey begins with a small step - it‘s the start of something new ✨ @mercedesbenz_de @autohaus_rosier _____________________________ Mein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk an mich selbst 🎁🙈 Gestern habe ich endlich mein neues Auto abgeholt und ich könnte glücklicher nicht sein 🥰 Da ich den ganzen Tag unterwegs war, die Pferde etwas kurz gekommen sind - gibt es heute ganz viel Stallzeit! Velvet wurde akupunktiert und geht somit nur Halfter-Longe, aber bekommt ein ausgiebiges Wellnessprogramm 💆🏼‍♀️ Und Luna wurde ebenfalls etwas durchgeknetet und hat lockeres Vorwärts-Abwärts-Reiten auf dem Plan stehen 📝 #thursdaymood #motivationschub #mercedesbenz #cla35amg #happyme