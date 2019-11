Mord am Hellweg 24 kurze Krimis in der Region für „Mord am Hellweg“

Hochkarätige Autoren zu Besuch im Kreis Unna. 2020 wird wieder fleißig gemordet. Auch Fröndenberg ist Teil einer Kurzgeschichte.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

24 kurze Krimis in der Region für „Mord am Hellweg“

Ende 2020 wird im Kreis Unna wieder fleißig gemordet, zumindest auf dem Papier. Vom 19. September bis zum 14. November kehrt das Krimifestival „Mord am Hellweg“ zurück, das nun seine zehnte Auflage feiert.

Sina Ziegler vom Festivalteam verspricht viele, teils international bekannte Krimiautoren, Lesungen an besonderen Orten und eine Anthologie, in der 24 ausgesuchte Autoren eine Krimi-Kurzgeschichte in Städten und Dörfern des Kreises Unna spielen lassen.

„In der Anthologie wirken viele hochkarätige Autoren mit“, sagt Ziegler erfreut. „Und wir“, scherzt Klaus Stickelbroeck von den Krimi-Cops. Anders als in den Vorjahren gibt es für die diesjährige Anthologie kein vorgeschriebenes Motto. Die Autoren dürfen sich auf je zwölf Seiten austoben. Einzige Voraussetzung: Es muss mindestens ein Mord in der vorgegebenen Stadt passieren.

„Fröndenberg hat mit den Krimi-Cops dieses Jahr wieder ein tolles Autorenteam“, freut sich Ziegler. Sie ist begeistert von den szenischen Lesungen, die das fünfköpfige Team seinen Zuschauern bietet.

Damit die Kurzgeschichte am Ende auch stimmig ist, hat das Festivalteam in Kooperation mit dem Stadtmarketing Fröndenberg die fünf Krimi-Cops in die Stadt an der Ruhr eingeladen. Die Autoren können sich mit Flyern, Karten und Guides auf die Ruhr-Stadt einstimmen und so selbst auf Tatort-Suche gehen und die Ecken und Winkel der Stadt kennenlernen.