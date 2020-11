26 neue Corona-Fälle in Menden

Menden/Märkischer Kreis. Die Lage im Märkischen Kreis ist weiterhin angespannt. 175 Neuinfektionen zählt das Kreisgesundheitsamt. Nun greift die Bundeswehr ein.

Der Märkische Kreis meldet in Menden für Mittwoch 26 Corona-Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der derzeit mit dem Virus infizierten Mendener auf 130. Zudem befinden sich kreisweit über 4000 Menschen in häuslicher Quarantäne.

Die Zahlen im MK steigen im „Lockdown light“ zunächst noch weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 215,7 Personen pro 100.000 Einwohnern. Seit Mittwoch verzeichnet das Kreis-Gesundheitsamt 175 labor-technisch bestätigte Coronanachweise. 100 Männer und Frauen konnten zugleich als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden.

Von 18 Intensivpatienten 9 beatmet

In Quarantäne befinden sich demnach 1083 Virenträger und 2974 Kontaktpersonen. Die 174 Neuinfizierten verteilen sich auf Altena (+8), Balve (+4), Halver (+8), Hemer (+12), Herscheid (+1), Iserlohn (+57), Kierspe (+8), Lüdenscheid (+10), Meinerzhagen (+13), Menden (+26), Nachrodt-Wiblingwerde (+3), Neuenrade (+11), Plettenberg (+0), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+10).

Aktuell sind 55 Covid-Patienten in stationärer Behandlung. Von 18 Intensivpatienten werden neun beatmet. In Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt derzeit 51 Coronainfektionen, in Schulen 49 und in Kitas 28. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Kreis 71 Fälle.

Soldaten treten Dienst an

Um die Kontaktnachverfolgung im Kreisgesundheitsamt aufrechtzuerhalten, haben 20 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten jetzt ihren Dienst angetreten. „Ich freue mich, dass uns die Bundeswehr so schnell bei der Bekämpfung und Eindämmung der Pandemie unterstützt und hoffe, dass sie sich trotz der aktuellen Situation bei uns wohlfühlen“, erklärt Landrat Marco Voge.

20 Männer und Frauen der 4. Kompanie des Versorgungsbataillons 7 aus Stadtallendorf (Hessen) helfen dem Gesundheitsamt, dazu drei Sanitäterinnen und Sanitäter aus Rennerod in Rheinland-Pfalz.

