Unter dem Einfluss von Drogen sitzt ein 33-Jähriger am Steuer. Die Polizei stellt dies bei einer Verkehrskontrolle fest (Symbolbild).

Polizeieinsatz 33-Jähriger in Menden unter Drogen am Steuer

Menden. Die Polizei erwischt am vergangenen Samstag einen 33-Jährigen, der unter dem Einfluss von Drogen Auto fuhr.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am vergangenen Samstag, gegen 4.10 Uhr in der Früh, ein 33-jähriger aus Dortmund mit seinem Pkw in der Bodelschwinghstraße angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergab sich nach Darstellung der Polizei der Verdacht für das Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Drogenvortest verlief positiv

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem 33-Jährigen wurde anschließend auf der Polizeiwache Menden eine Blutprobe entnommen. Das Führen von Fahrzeugen wurde dem 33-Jährigen bis zur völligen Ausnüchterung untersagt.

