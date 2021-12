3G-Regel im MK: Wer gültigen Test-Nachweis ausstellen darf

Menden/Kreis. Im Märkischen Kreis sind Online-Zertifikate als Test-Nachweis im Umlauf. Sie sind im Rahmen von 3G ungültig. Wer Nachweise ausstellen darf.

Im Märkischen Kreis tauchen in den vergangenen Tagen vermehrt Testbescheinigungen auf, die nicht den Regelungen entsprechen. So sind unter anderem vermehrt Online-Zertifikate als Nachweis für einen negativen Corona-Schnelltest im Umlauf. Manche Personen machen eine (Online-) Schulung zur Durchführung von Corona-Schnelltests und glauben, damit Schnelltests bescheinigen zu dürfen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Kreises. Das sei nicht der Fall, denn diese Zertifikate sind für die Vorlage im Rahmen der 3G-Regelungen nicht gültig. +++ Impf-Samstag in Menden: Hier gibt’s den Booster schon früher +++

Wer Nachweise über einen Corona-Schnelltest oder Corona-Selbsttest ausstellen darf

Nachweise über einen negativen Corona-Schnell- oder Selbsttest dürfen nur von ausdrücklich dafür zugelassenen Personen, Teststellen, Testzentren oder Laboren ausstellt werden. Ein Überblick, wer berechtigt ist, über Corona-Testergebnisse einen gültigen Nachweis auszustellen:

Arztpraxen

Anerkannte, beauftragte Teststellen (zu erkennen an der fünfstelligen Teststellen-ID) https://t1p.de/ujew

Schulen für eigene Schüler ab 16 Jahre (regelmäßige Schultestungen). Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag gelten durch den Schulbesuch als getestet. Es ist keine zusätzliche Bescheinigung erforderlich.

Registrierte Beschäftigtenteststellen von Arbeitgebern: Arbeitgeber sind verpflichtet, ihren Beschäftigten zweimal pro Woche einen Schnelltest anzubieten. Um die Testergebnisse auch bescheinigen zu dürfen, muss der Arbeitgeber sich aber zuvor registrieren. Außerdem müssen Mitarbeiter, die den Kollegen Testnachweise ausstellen, eine Corona-Test-Schulung absolvieren und im Besitz eines entsprechenden Schulungszertifikats sein. Unternehmen müssen sich für die Ausstellung von Testnachweisen unter diesem Link als Beschäftigtenteststelle registrieren: www.mags.nrw/coronavirus-beschaeftigtentestung-anzeige

Eine Testung von Besuchern, Gästen, Kunden oder sonstigen Dritten (z.B. von Kirchengemeinden, Vereinen, Museen, Herbergsbetrieben, Restaurants oder Fitnessstudios) ist bei Beschäftigtentestungen nicht möglich. +++ Ins Mendener Rathaus geht ab Montag nur nach 3G-Regel +++

Aktuell gibt es im Märkischen Kreis knapp 100 Teststellen

Aktuell gibt es knapp 100 Teststellen im Märkischen Kreis, die im Internet zu finden sind: https://t1p.de/ujew Bescheinigungen auszustellen, ohne dafür eine Berechtigung zu haben, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 Euro bestraft werden, heißt es von Seiten des Kreises.

+++ Corona: Klaus Gerling öffnet Teststelle in Menden wieder +++

+++ Menden: Drive-In-Testzentrum am Papenbusch testet wieder +++

+++ Menden: DRK Testzentrum zieht um und erweitert Zeiten +++

+++ Physiozentrum Menden bietet weiter Corona-Schnelltests an +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden