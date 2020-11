Märkischer Kreis. Eindeutige Unterschiede bei Männern und Frauen: Im Märkischen Kreis sterben deutlich mehr Männer an Krebs in Verdauungsorganen.

Im vergangenen Jahr sind 5300 Menschen im Kreisgebiet verstorben. Die häufigste Todesursache sind Krankheiten des Kreislaufsystems. Dazu zählen etwa Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Laut der von IT-NRW veröffentlichten Statistik sind 2019 insgesamt 1635 Märker an den Folgen einer Kreislaufsystem-Erkrankung gestorben. Indes gibt es eine deutliche Zunahme bei den Todesfällen aufgrund einer Erkrankung der Atemwege.

Zu den häufigen Erkrankungen der Atemwege gehören unter anderem Lungenentzündungen, Lungenkrebs und die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (kurz: COPD), die oft durch starkes Rauchen verursacht wird. Der Märkische Kreis verzeichnet im Vergleich zu 2018 eine Zunahme von knapp zwölf Prozent. So sind insgesamt 551 Menschen aufgrund Krankheiten der Atemwege verstorben. Zum Vergleich: 2018 waren es noch 493 und vier Jahre zuvor, 2014, waren es 434.

Mehr Frauen im Kreis sterben unter anderem an Gebärmutterhalskrebs

Ebenfalls gibt es einen deutlichen Zuwachs (+ 14,7 Prozent) bei der Todesursache, die mit bösartigen Neubildungen (Krebserkrankungen) der Verdauungsorgane zu tun haben. Auffällig ist dabei insbesondere, dass im Vergleich zum Vorjahr mehr Männer (+ 25,6 Prozent) an den Folgen von Metastasen in den Verdauungsorganen gestorben sind. Wohingegen es im Jahr 2018 195 tote Männer gab, steigt die Zahl 2019 auf 245 an.

Bei den Frauen im Kreis hat sich der Wert nicht sehr stark verändert. Im vergangenen Jahr starben 185 weibliche Märker an den Folgen bösartiger Neubildungen der Verdauungsorgane, im Jahr 2018 waren es 180, die den Krebs nicht besiegen konnten.

Jedoch hat sich bei den Frauen eine andere Krankheit zur häufigeren Todesursache entwickelt: Krebs in den Genitalorganen. Darunter fallen die Diagnosen über Gebärmutterhals- oder Eierstockkrebs. So ist der Wert um fast 14 Prozent angestiegen: 2019 starben 58 Frauen an den Folgen, 2018 waren es noch 51. Zudem wird in der Statistik von IT-NRW deutlich, dass bei Frauen zwar die häufigste Todesursache Erkrankungen des Kreislaufsystems sind (1035 Tote), bei Männern sieht es aber anders aus.

Männer: Krebs als fast genau so häufige Todesursache wie Herzinfarkt und Schlaganfall

Insgesamt starben 2019 2669 Männer im Märkischen Kreis. Zwar sind Herzinfarkte oder Schlaganfälle mit 782 Sterbefällen nach wie vor die häufigste Ursache – doch dicht dahinter folgen verschiedene Krebsarten, die sowohl Verdauungs- als auch Atmungs- und Genitalorgane betreffen. 708 Männer sind demnach an den Folgen der Krebserkrankung gestorben.

Der Märkische Kreis verzeichnet allgemein einen Rückgang der Sterbefälle um 0,2 Prozent. Bei Frauen gehen die Todesfälle sogar um 2,5 Prozent zurück. Bei Männern indes steigt die Zahl der Toten 2019 um 2,1 Prozent an.