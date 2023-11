56-jähriger Mendener zeigt Polizisten den Mittelfinger

Menden Ein 56-jähriger Mann aus Menden hat am Dienstag einem vorbeifahrenden Streifenwagen den Mittelfinger gezeigt. Das hatte Folgen.

Ein 56-jähriger Mendener hat am Dienstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, einem vorbeifahrenden Streifenwagen ohne erkennbaren Grund in der Unnaer Straße den Mittelfinger gezeigt. Die Polizisten hielten daraufhin an und konfrontierten den Mann mit seinem Verhalten. Dieser zeigte sich gänzlich uneinsichtig.

Mittelfinger gezeigt: Polizisten zeigen Mendener wegen Beleidigung an

Die Polizisten nahmen die Personalien des Mannes aus Menden auf und zeigten ihn wegen Beleidigung an.

