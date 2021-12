66-jähriger Mendener zeigt Reue nach Unfallflucht

Ein Zettel mit der Aufschrift „Bitte melden Sie sich bei uns. Ich bin ganz leicht gegen ihr Auto gerollt" klemmt an einem Pkw hinter einem Scheibenwischer (Symbolbild). Viele machen sich nach einem Verkehrsunfall einfach aus dem Staub – so auch ein 66-Jähriger aus Menden.

Lendringsen. Nach einem Verkehrsunfall macht sich ein 66-jähriger Mann aus Menden einfach aus dem Staub. Doch später zeigt er Reue.

Missverständnis mit Folgen: Ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer musste am Samstagmittag an eine engen Stelle auf dem Eisborner Weg in Lendringsen warten, da ein parkendes Auto im Weg stand.

+++ 20-jährige Mendenerin wird bei Unfall leicht verletzt +++

Dem 15-Jährigen kam nämlich ein Auto entgegen. Dessen Fahrer (66) machte Anstalten, das Kleinkraftrad passieren zu lassen und der 15-Jährige fuhr los.

Pkw-Fahrer setzt sich zeitgleich im Bewegung

Da sich der Pkw-Fahrer zeitgleich in Bewegung setzt, musste der 15-jährige ausweichen und kam zu Fall. Das Kleinkraftrad rutschte dabei in einen geparkten Lkw. Der 15-Jährige blieb unverletzt, am Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Der 66-jährige Fahrer entfernte sich unerlaubt, meldete sich im Nachgang bei der Polizei.

