75 Jahre MKG: Session 2022/23 steht im Zeichen des Jubiläums

Menden. Kommende Session der MKG Kornblumenblau ist eine besondere: Sie steht im Zeichen des 75-jährigen Jubiläums. Aber zunächst erwacht der Hoppeditz.

Die Karnevalssession 2022/2023 wirft ihre Schatten voraus. Diese Session ist eine besondere für die Mendener Karnevalsgesellschaft (MKG) Kornblumenblau. Es ist die Jubiläumssession zum 75-jährigen Bestehen. Dazu wird es von Freitag, 16. Juni 2023, bis Sonntag, 18. Juni 2023, verschiedene Veranstaltungen auf der Wilhelmshöhe, sowie am Teufelsturm geben.

Hoppeditz-Erwachen am 11. November an der Mendener Mühle

Das Motto der diesjährigen Session lautet „Schluss mit warten, Karneval kann starten“. Das Erwachen des Hoppeditz, also der Start des Karnevals, ist die erste Veranstaltung der Session. Am Freitag, 11. November, um 11.11 Uhr, treffen sich die Jecken der MKG Kornblumenblau an der „Mendener Mühle“ an der Bahnhofstraße, um den Hoppeditz zum Leben zu erwecken. „Es gibt endlich wieder Karnevalsmusik und auch Tanz, um dem Hoppeditz das Erwachen zu erleichtern“, teilen die Karnevalisten mit. Die MKG Kornblumenblau freut sich bei dem Hoppeditz-Erwachen über viele Narrenfreunde aus Menden, sowie der näheren, wie weiteren Umgebung.

Am Abend des 11. November, gegen 18.15 Uhr, wird dann der Hoppeditz traditionell mit Musikbegleitung vom St.-Vincenz-Altenheim zum Teufelsturm gebracht, wo er bis zum Veilchendienstag auf seine Verbrennung wartet.

