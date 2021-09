80 Traktoren rollen durch Menden: Hilfskonvoi fürs Ahrtal

Menden. Ein spektakulärer Hilfskonvoi wälzt sich am Samstagmittag durch Menden: 80 Traktoren bringen 1000 Tonnen Viehfutter ins zerstörte Ahrtal.

Viele Mendener staunen am Samstagmittag nicht schlecht über einen großen Hilfskonvoi aus rund 80 voll beladenen Traktor- und Unimoggespannen sowie Lastkraftwagen aus Niedersachsen. Der Konvoi wälzte sich von Wickede und Wimbern kommend über die B7 – das Ziel der Landwirte und Unimogfahrer sind die Scheunen im Ahrtal, das vom Hochwasser verwüstet wurde.

2000 Großballen mit Stroh, Heu und Silage: Futter fürs Vieh

Bepackt sind die Ladeflächen der Fahrzeuge und Anhänger mit mehr als 2000 Großballen Stroh, Heu und Silage. Die schätzungsweise tausend Tonnen an Futter und Streu sind für landwirtschaftliche Betriebe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Denn die Bauern dort haben ihre diesjährige Ernte durch das Hochwasser und die Überschwemmungen Mitte Juli verloren. Durch die Flutwelle wurden dort auch die Felder und Wiesen verwüstet oder mit kontaminiertem Schlamm verseucht, sodass die Bauern vor Ort nicht genügend Futter und Streu für ihr Vieh im bevorstehenden Winter haben.

Aktionsbündnis startet frühmorgens im Elbe-Weser-Dreieck

Das Aktionsbündnis „Land schafft Verbindung“ (LsV) am Elbe-Weser-Dreieck sammelte daher in den vergangenen Wochen bei seinen Mitgliedern die Naturspenden im Warenwert von zirka 50.000 Euro und organisierte den rund 470 Kilometer weiten Transport von Oyten bei Bremen bis nach Sinzig im Ahrtal, wo es ein zentrales Lager für die landwirtschaftlichen Spenden aus ganz Deutschland gibt.

Im Ahrtal wartet ein Camp auf die erschöpften Fahrer

Bereits gegen 5 Uhr Früh hatte sich der Konvoi am Samstagmorgen auf den Weg gemacht. Gegen Mittag gab es dann eine kurze Pause im Kreis Warendorf. Mit der Ankunft im Ahrtal rechnete man gegen 20 Uhr. Dort ist bereits eigens ein Camp mit Verpflegungsstation und Zeltlager für die Übernachtung der Fahrer und ihrer Begleiter aufgebaut. Am morgigen Sonntag soll es dann wieder zurück in die norddeutsche Heimat gehen. Große Schilder „Fluthilfe 2021 – LsV Elbe Weser“ machten an einigen Fahrzeugen auf den Hintergrund des Hilfstransportes aufmerksam. Die durch die schreckliche Naturkatastrophe mit schweren Sturzfluten und Überschwemmungen geschädigten Menschen sind weiterhin auf Spenden und Unterstützung angewiesen.

