Menden: Vermisste Seniorin (81) wohlbehalten gefunden

Die Seniorin wurde seit Dienstag (30. Mai) in Menden vermisst. Am frühen Abend wurde sie wohlbehalten gefunden

Menden. Seit Dienstag, 15 Uhr, wurde in Menden eine Seniorin (81) vermisst. Jetzt die gute Nachricht: Sie wurde am frühen Abend wohlbehalten gefunden.

Eine in Menden vermisste Seniorin konnte kurz nach Veröffentlichung einer Vermisstenmeldung der Polizei wohlbehalten gefunden werden.

81-Jährige aus Menden war seit dem Nachmittag verschwunden

Die 81-Jährige sei am Dienstag seit etwa 15 Uhr verschwunden, hieß in einer am späten Nachmittag veröffentlichten Meldung der Polizei. Am frühen Abend wurde die Vermisste glücklicherweise wohlbehalten gefunden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden