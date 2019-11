Der 83-jährige Andre Kilinski fühlt sich von der deutschen Bahn unfair behandelt. Er stempelte ein am Automaten gekauftes Ticket noch einmal auf dem Bahnsteig ab. Was er übersah: Das Ticket war bereits entwertet. Durch das doppelte Abstempeln wird es ungültig. Kilinski wurde prompt erwischt und musste 60 Euro Strafe zahlen. Die Bahn reagiert auf WP-Nachfrage.

Der Senior war zunächst mit dem Zug von Fröndenberg nach Hagen gefahren. Er hatte ausgerechnet eine Eisenbahnmesse in der Stadthalle Hagen besucht. „Als ich in Hagen ankam, habe ich mir direkt ein Ticket für die Rückfahrt gekauft. Als die Messe vorbei war, habe ich mich wieder in den Bus gesetzt, um zum Bahnhof zu fahren“, sagt Kilinski. Am Gleis angekommen, habe er dann das Rückfahr-Ticket entwertet. „Und das war der Fehler.“

Tatsächlich steht auf dem Bahnticket bereits „Ticket bereits entwertet“ – wenn das Ticket also noch einmal in den Entwerter gesteckt wird, ist es automatisch ungültig. Das bestätigt die Bahn und ist nun auf Kilinski klar: „Ich habe einfach überlesen, dass das auf der Fahrkarte steht“, sagt der 83-Jährige. Er stieg in den Zug Richtung Fröndenberg.

Ärger über Umgangston der Kontrolleurin

„Dann kam eine Kontrolleurin, ssie wollte meine Fahrkarte sehen. Ich habe nichts Böses befürchtet“, schildert er. Doch die Kontrolleurin habe dann zu ihm gesagt, dass das Ticket ungültig sei. „Ich sagte, dass ich nicht wusste, dass die Fahrkarte bereits entwertet ist, doch das hat sie nicht interessiert. Die Dame hat mir gar nicht zugehört.“ Sie habe ihm sogar vorgeworfen, dass er eine gefundene Karte benutze – und das so etwas Betrug sei. „Also musste ich 60 Euro Strafe zahlen.“

Kilinski beklagt den Umgangston, fühlt sich als Verbrecher abgestempelt: „Ich liebe Eisenbahnen und ich bin wirklich immer gerne Bahn gefahren, aber das hat mich schockiert.“

Bahn bestätigt Vorfall im Grundsatz

Die Bahn bestätigt auf Nachfrage den Vorgang im Grundsatz, ohne zur Auseinandersetzung mit der Kontrolleurin etwas sagen zu können. „Es ist immer so, dass Aussage gegen Aussage steht“, sagt ein Bahnsprecher. Man halte es für sehr wahrscheinlich, dass Kilinski keine böse Absicht verfolgt habe und wirklich nicht wusste, dass das Ticket bereits entwertet ist, sagt der Bahnsprecher. Er wirbt aber auch um Verständnis für die Kontrolleurin: „Man muss dabei aber auch immer beachten, dass solch ein Szenario natürlich mehrere Menschen mitbekommen. Jüngere Menschen im Zug, denen vielleicht das Gleiche passiert ist, fühlen sich dann vielleicht unfair behandelt, wenn bei dem 83-jährigen Kunden eine Ausnahme gemacht wird, aber bei ihnen selbst nicht.

Einvernehmliche Lösung für beide Seiten gefunden

Nach der WP-Anfrage ist die Bahn mittlerweile auf Andre Kilinski zugegangen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Zu den Details wollen sich beide Seiten nicht äußern. Nur so viel: Andre Kilinski freut sich, dass sich die Bahn dem Vorfall angenommen hat und zeigt sich wieder zufrieden mit seiner Bahn.

