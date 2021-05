Ein Seniorin (87) fährt in Menden mit ihrem Auto eine Fußgängerin (85) an - hier ein Symbolbild.

Polizeibericht 87-Jährige fährt 85-Jährige an und flüchtet zunächst

Lendringsen. Nachdem eine 87-Jährige mit ihrem Auto eine 85-Jährige angefahren hat, flüchtet sie zunächst vom Unfallort.

Eine Seniorin wurde am Freitag in Lendringsen leicht verletzt, als sie eine Straße überquerte.

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Freitag um 10.47 Uhr an der Heinrich-Böll-Straße. Eine 85-jährige Fußgängerin aus Menden überquerte auf dem Fußgängerweg die Ein- beziehungsweise Ausfahrt eines ansässigen Supermarktes, so berichtet die Polizei. Hierbei wurde sie von dem Auto einer 87-jährigen Fahrzeugführerin erfasst, die den Parkplatz des Supermarktes verließ.

Polizei trifft Seniorin zu Hause an

Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die 87-jährige Fahrzeugführerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten, erklärt die Polizei. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte sie allerdings im Rahmen von Ermittlungen an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

