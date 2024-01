A46-Ausbau in Menden - Stadt legt sich fest

Menden Mehrere Fraktionen und eine Bürgerinitiative fordern ein klares Bekenntnis im Rat gegen den A46-Ausbau.

Seit Jahren ist es eines der zentralen Verkehrsthemen im nördlichen Märkischen Kreis: der Ausbau der A46 von Hemer über Menden bis nach Arnsberg. Mittlerweile haben sich Städte wie Hemer, Fröndenberg und Wickede dagegen ausgesprochen. In Menden ist das zuletzt vertagt worden. Die Stadt gibt nun einen Hinweis darauf, wie es weitergehen könnte.

Mendener Schulterschluss mit Wickede und Arnsberg?

Kommt die A46 - oder kommt sie nicht in Menden? An dieser Frage zerbrechen sich Politiker wie Bürger seit Jahrzehnten den Kopf. Vor dem sprichwörtlichen Showdown am 6. Februar im Rat rufen die Gegner des Projektes nochmals zur Kundgebung auf. Bereits Ende 2023 war die „GigA46“ mit mehr als gut einem dutzend Unterstützern auf den Rängen im Ratssaal. Auf eine Entscheidung warteten sie allerdings vergeblich. Nun der erneute Anlauf. „Die Entscheidung des Mendener Rates ist von großer Bedeutung. Nach den bisherigen Beschlüssen aus Arnsberg, Ense, Fröndenberg und Wickede für eine Beendigung der A46-Planungen gibt es mit einem entsprechenden Mendener Beschluss fast eine einstimmige Haltung der gesamten betroffenen Region gegen die Autobahn“, heißt es in dem Aufruf von Stefan Neuhaus. Das müsse dann auch der Bundesverkehrsminister „endlich zur Kenntnis nehmen“. Geplant ist die Kundgebung ab 16 Uhr vor dem Alten Rathaus.

Die Entscheidung des Mendener Rates ist von großer Bedeutung. Stefan Neuhaus - in einem Aufruf der Bürgerinitiative GigA46

Eine Tendenz - zumindest aus Sicht der Verwaltung - ist nun absehbar. Denn die Stadt schlägt vor, sich den umliegenden Kommunen anzuschließen und den Bau auf Mendener Stadtgebiet abzulehnen. „Durch seine Erweiterung im Jahr 2021 umfasst der Untersuchungsraum für die Linienfindung mittlerweile fast das gesamte Stadtgebiet von Menden“, heißt es dazu vonseiten der Verwaltung. Unter Berücksichtigung der Untersuchungen und Planungen vergangener Jahre erscheine es nicht wahrscheinlich, „dass eine wesentlich andere Trassenführung als mit einer Querung des Hönnetals im Bereich Horlecke gewählt werden kann“. Bedeutet: Im schlimmsten Fall könnte die Trasse einen ähnlichen Verlauf nehmen wie in Iserlohn über den Seilersee. Die Folgen für Flora und Fauna sind damit nicht abzusehen. Nicht zuletzt deswegen sei der A46-Ausbau im Bundesverkehrswegeplan mit „hoher Umweltbetroffenheit“ vermerkt.

Eine unrealistische Kostenschätzung

Auch die Vorteile für den Verkehr in und um Menden schätzt die Stadt als eher gering ein. Verkehrsuntersuchungen belegen, „dass beispielsweise nur an wenigen Kreuzungen erkennbare Verbesserungen erzielt werden“. Für den Knotenpunkt Bräukerweg/Westtangente ergeben sich nahezu keine verkehrlichen Entlastungen. Noch dazu sind die Kosten für den Ausbau der A46 sowie im weiteren Verlauf der Neubau der B7n zwischen Menden und Arnsberg nicht abzuschätzen. Zuletzt ging man im Bundesverkehrswegeplan 2016 von rund 510 Millionen Euro aus - weit vor Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und steigender Inflation. Ohnehin: Mit einem Baubeginn wäre frühestens in zehn bis 15 Jahren zu rechnen.

Aus Sicht der Verwaltung ist der Nutzen eines A46-Ausbaus für Menden unterm Strich überschaubar. Der Pendlerverkehr konzentriere sich größtenteils auf Iserlohn, Hemer und Menden, also den nördlichen MK. „Demgegenüber spielen die Verbindungen in Richtung Arnsberg eine absolut untergeordnete Rolle“, resümiert die Stadt. Stattdessen sollten Lösungen auf kommunaler Ebene her, um Verkehrsproblematiken der Zukunft zu lösen. „Idealerweise sollte hierbei die bisherige enge Zusammenarbeit mit den Städten Hemer und Iserlohn fortgesetzt werden.“

Eine Entscheidung über den Ausbau der A46 in Menden soll im Rat am Dienstag, 6. Februar, fallen.

