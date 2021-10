Ab Freitag dürfen tausende Katholiken in Menden wählen

Menden. Tausende Katholiken dürfen ab Freitag in Menden ihren neuen Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand wählen. Das geht auch per Briefwahl.

Tausende Katholikinnen und Katholiken in Menden sind wahlberechtigt bei der Wahl des Pfarrgemeinderates und des Kirchenvorstands. Um mehr Menschen dazu zu bewegen, ihr Wahlrecht auch auszuüben, bewirbt der Pastoralverbund Menden dieses Mal ausdrücklich die Möglichkeit der Briefwahl.

Vor oder nach Gottesdienst wählen

Am Wochenende 6./7. November werden in den Kirchengemeinden die Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte gewählt. Zum einen können Gemeindemitglieder ihre Stimme in den Kirchengemeinden vor oder nach den Gottesdiensten abgeben – in einigen Gemeinden per Briefwahl vermutlich schon ab dem kommenden Wochenende. Zum anderen kann per Briefwahl gewählt werden. Der Antrag hierfür kann ab Freitag, 15. Oktober, gestellt werden – entweder telefonisch (02373-2060) oder persönlich im Stadtbüro (Pastoratstraße 25) oder über die Homepage des Pastoralverbundes (www.pv-menden.de).

Der entsprechende Link soll ab Freitag auf der Startseite des Pastoralverbundes stehen, erklärt Markus Deiters, Verwaltungsleiter im Pastoralverbund Menden, auf Nachfrage der Westfalenpost: „Das Ganze wird dann ähnlich ablaufen wie die Anmeldung zu den Gottesdiensten zur Corona-Zeit.“ Über ein Kontaktformular können die Unterlagen angefordert werden, „nachdem wir geprüft haben, ob die Leute wahlberechtigt sind“.

Stimmen werden dezentral ausgezählt

Ob das Interesse an den Wahlen eher verhalten sein wird oder der Pastoralverbund tausende Wahlunterlagen bearbeiten muss, vermag Markus Deiters derzeit nicht einzuschätzen, ist sich aber sicher, „wir werden das schon hinbekommen“.

Auch viele der Kandidatinnen und Kandidaten wünschen sich eine starke Wahlbeteiligung, erklärt Markus Deiters: „Ich habe von manchen gehört, dass sie sich nicht legitimiert sehen, wenn in ihrer Gemeinde nur 20 Leute zur Wahl gehen.“

Ausgezählt werden die Stimmen dezentral, also in den Kirchengemeinden, erklärt Markus Deiters. Die Mitglieder der neuen Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände sollen am Abend des 7. November feststehen.