Ab Juli neuer Inhaber für Autohaus Huchtemeier in Menden

Menden. Das Seat Autohaus Huchtemeier in Menden wird zum 1. Juli Teil der Heinen-Gruppe mit Hauptsitz in Dortmund. So soll die Übernahme laufen.

Ab dem 1. Juli 2022 gehört das bisherige Seat Autohaus Huchtemeier in Menden zum Motor Center Heinen mit Hauptsitz in Dortmund.

„Wir freuen uns, dass wir zeitgleich mit der Entscheidung kürzer zu treten und uns auf unseren Hagener Standort zu konzentrieren, mit der Heinen-Gruppe einen starken neuen Inhaber unserer Mendener Filiale gefunden haben“, sagte Peter Huchtemeier, einer der beiden Geschäftsführer der Autohaus Huchtemeier GmbH. Sein Bruder Ulrich Huchtemeier ergänzt: „Wir kennen die Brüder Giuliani schon seit vielen Jahren und waren uns von Anfang an sicher: Das wird eine runde Sache!“

Bisher wurden in der Seat Filiale im Kiebitzweg Fahrzeuge der Marken Seat und Cupra verkauft und gewartet. Die Kundinnen des Betriebs erwartet auch weiterhin gewohnt Service vor Ort, denn sowohl die Seat- und Cupra-Werkstatt als auch die Belegschaft bleiben bestehen.

Ab zweiten Halbjahr wird das Autohaus auch Partner der Marke Kia

„Uns und auch den Gebrüdern Huchtemeier war es von Anfang an ein großes Anliegen, das Team vor Ort zu behalten und alle Arbeitsplätze zu sichern“, so Ralf Giuliani, einer der beiden Geschäftsführer der Motor Center Heinen GmbH. Am Betrieb selbst wird sich jedoch einiges tun: zusätzlich zum fortbestehenden Seat- und Cupra-Service wird das Autohaus ab dem zweiten Halbjahr auch Vertriebs- und Servicepartner der Marke Kia. +++ Das könnte Sie auch interessieren: Autohaus Rosier will in Menden seine Fläche vergrößern +++

Als eines der ersten Kia Autohäusern in Deutschland wird in Menden die neue „Space Identity“ von Kia zu finden sein – das ist ein brandneues und hochmodernes Designkonzept für den Innen- und Außenbereich.

Anfang des Jahres hatte das Autohaus Huchtemeier seinen Standort in Iserlohn an der Friedrichstraße geschlossen. Damals hieß es, man wolle die Kräfte zukünftig in Menden bündeln.

