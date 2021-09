Ab sofort in MK-Zentren doch Corona-Impfungen für Schwangere

In den beiden Impfstellen in Lüdenscheid und Iserlohn sowie im Impfbus des Märkischen Kreises können ab sofort auch Schwangere ab Beginn der 13. Schwangerschaftswoche geimpft werden.

Menden/Iserlohn. Erst wollten die Impfzentren im MK auf die endgültige Stiko-Empfehlung warten, jetzt gibt es einen Landeserlass: Schwangere dürfen geimpft werden.

Bis vor kurzem galt für die MK-Impfzentren in Iserlohn und Lüdenscheid, dass sie keine Corona-Impfungen von Schwangeren vornehmen wollten, bis die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) endgültig sei. Jetzt gibt es diese Impfungen in den beiden Impfstellen in Lüdenscheid und Iserlohn sowie im Impfbus des Märkischen Kreises – wegen eines Landeserlasses. Ab sofort können auch Schwangere ab Beginn der 13. Schwangerschaftswoche mit dem Impfstoff „Corminaty“ von Biontech geimpft werden. Ein neuer Erlass des Landes NRW macht das möglich.

Landeserlass gilt ab sofort – und damit auch für Zentren und den Impfbus

In einem neuen Landeserlass ist festgelegt worden, dass ab sofort auch Schwangere ab Beginn der 13. Schwangerschaftswoche in allen Impfzentren in NRW geimpft werden dürfen. Das gilt somit auch für die Impfstellen des Kreises in Lüdenscheid (Schützenhalle Loh) sowie in Iserlohn (Gewerbegebiet Dröschede). Auch im mobilen Impfbus werden Schwangere ab der 13. Schwangerschaftswoche mit dem Vakzin „Corminaty“ von BionTech geimpft.

Medizinischer Leiter bittet: Mutterpass unbedingt mitbringen

Allerdings muss der aktuelle Mutterpass zur Impfung vorgelegt werden.„Es ist wichtig für uns zu wissen, dass wir keine Schwangeren impfen, bevor die Organbildung beim Feten nicht abgeschlossen ist. Dies ist nach der 12. Schwangerschaftswoche der Fall. Daher benötigen wir die Informationen aus dem Mutterpass“, sagt Dr. Gregor Schmitz, ärztlicher Leiter des Impfzentrums Märkischer Kreis.

Die Stiko hatte sich am 10. September für die Corona-Impfung dieser Personengruppe ausgesprochen – allerdings zunächst lediglich als Beschlussentwurf. Wenn das vorgeschriebene Stellungnahme-Verfahren abgeschlossen ist, soll die endgültige Empfehlung zeitnah folgen.

