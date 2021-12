Noch am Super-Impfsamstag in Menden schützte das Zeltdach den Impfbus – jetzt muss es nach 30 Jahren weichen.

Erinnerungen gesucht! Abbau des Zeltdachs am Mendener Rathaus beginnt am Montag

Menden. Das schmerzt: Am Dienstag soll das Zeltdach am Rathaus für immer verschwinden. Aufruf: Die WP sammelt die besten Erinnerungen an das Bauwerk.

Das wird viele Mendener wehmütig machen: In der kommenden Woche beginnt der Abbau des Zeltdaches am Neuen Rathaus in Menden, das nach 30 Jahren ausgedient hat. Vorgesehen ist nach Angaben der Stadtverwaltung, dass bereits am Montag mit der Einrichtung der Baustelle und Vorbereitungen begonnen wird. Spannend wird es dann am Dienstag, wenn die gesamte Konstruktion demontiert wird. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Mittwoch abgeschlossen sein. Dann finden nur noch Restarbeiten statt und das Zeltdach wird verladen. Im Zuge der Neugestaltung der Plätze am Rathaus soll es bekanntlich auch wieder eine Überdachung des Innenhofs geben.

Zugang zum Impfzentrum im Bürgersaal muss verlegt werden

Für den Zeitraum der Abbaumaßnahme wird aber erst einmal der Zugang zum Test-/Impfzentrum von Dr. Walter Blaß im Bürgersaal verlegt, der aktuell noch im Bereich des Zeltdachs liegt. Dieser Bereich wird jedoch vollständig gesperrt, sodass von hier aus aus keine Zugangsmöglichkeit mehr besteht.

Aus dem Stoff sollen Handtasche oder Schlüsselanhänger entstehen

Dass mit dem Zeltdach nicht irgendein Bauwerk in Menden abgerissen wird, sondern ein Stück Stadtgeschichte, zeigt auch der Plan, das gelblich schimmernde Wahrzeichen im Herzen der Hönnestadt nicht sang- und klanglos verschwinden zu lassen. Nach WP-Informationen soll das Zeltdach nicht nur abgebaut und zerschnitten werden: Mit Unterstützung der Design-Abteilung des Hönne-Berufskollegs sollen Handtaschen oder Schlüsselanhänger entstehen, die für den guten Zweck verkauft werden.

Zahllose Veranstaltungen: Von Mario Götzes Supertor bis zum Zeltdach-Festival

In den 30 Jahren seines Bestehens hat das Zeltdach in Menden unzählige Veranstaltungen beschirmt. Mario Götze schoss hier vor mehr als 1000 jubelnden Mendenern das entscheidende 1:0 im WM-Finale, für Menden à la Carte sorgte es für Schlemmerfreuden und Augenschmaus, die Pfingstkirmes machte hier ebenso Station wie zahllose Stars und Sternchen der Musik. Auch die letzten fünf Mendener Bürgermeister-Kandidaten gaben sich zur Podiumsdebatte hier ein Stelldichein. Und häufig wechselten Open-Air-Veranstalter bei schlechten Wetterprognosen rasch noch unter den Schutzschirm, wie die jüngste Modenschau. Mit dem „Zeltdach-Festival“ des Mendener Phono-Forums der Familie Kickermann trägt eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe das Bauwerk sogar im Namen.

Welche Erinnerungen verbinden WP-Leser und User mit dem Zeltdach?

Deshalb will die WP Menden von ihren Leserinnen und Lesern, den Userinnen und Usern jetzt gerne wissen: Welche Erinnerungen verbinden Sie/verbindet ihr mit dem Zeltdach? Wer hat sich darunter kennengelernt? Was war das tollste Show-Erlebnis?

Die besten Geschichten würde die WP dann im Print und online veröffentlichen.

