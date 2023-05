Abendmarkt in Menden fällt aus

Menden. Gegen 16 Uhr kam an diesem Freitag die Nachricht vom Stadtmarketing Menden: Der Abendmarkt fällt aus.

Die Wettervorhersage war nicht gut – und leider traf sie am Freitag auch zu. Sintflutartige Regenfälle sorgten am Nachmittag für viel Wasser auf den Straßen. Und sie zwangen das Stadtmarketing zum Handeln. „Aufgrund des Unwetters haben wir die traurige Nachricht, dass der Mendener Abendmarkt heute nicht stattfinden wird! Wir hatten uns zusammen mit den Ausstellern, den Gastronomen und den Musikern auf einen entspannten After-Work-Abend im Herzen der Mendener Innenstadt gefreut“, heißt es in der Mail des Stadtmarketings, die die WP-Redaktion erreichte.

Nach den Regenfällen stand ohnehin zu befürchten, dass weniger Menschen als üblich zu der ansonsten so beliebten Veranstaltung gekommen wären. An dem Konzept Abendmarkt will das Stadtmarketing aber ohnehin festhalten. Es wird also neue Chancen für Händler und Besucher geben.

