Entsorgung Abfallgebühren in Fröndenberg steigen 2022

Fröndenberg/Kreis. Die Abfallgebühren in Fröndenberg steigen im nächsten Jahr. Das sind die Pläne und die Hintergründe.

Die Abfallgebühren im Kreis Unna – und damit auch in Fröndenberg – werden 2022 steigen. Für den durchschnittlichen Haushalt sind das zwei bis drei Prozent mehr als noch 2021. Während die 80 Liter Restmülltonne mit 18 Leerungen im Jahr von 128,73 Euro auf 131,83 Euro steigt, werden für dieselbe Größe und 26 Leerungen gut fünf Euro mehr fällig. Das sind die Gründe.

Die Kreisverwaltung hat die Abfallgebühren für 2022 kalkuliert, der Kreistag hat sie inzwischen durchgewunken. Die Summe, die die Kommunen an den Kreis entrichten müssen, beträgt rund 22,16 Millionen Euro.

„Abfall muss nicht nur eingesammelt, sondern – soweit möglich – verwertet oder die verbleibende Menge schadlos beseitigt werden“, heißt es dazu vonseiten des Kreises. Die Kosten für Verwertung und Beseitigung sind ein Baustein in der Gebührenrechnung der für das Einsammeln von Abfall und Wertstoffen zuständigen Städte und Gemeinden. Für 2022 ergeben sich zum Vorjahr leicht erhöhte Gesamtkosten. „Allerdings stehen dem Verrechnungseffekt sowie erwartete Erlössteigerungen in der Altpapier- (680.000 Euro) und Altkleidersammlung (150.000 Euro) entgegen, mithin also eine Entlastung von rund 510.000 Euro gegenüber dem laufenden Jahr“, erklärt Umweltdezernent Ludwig Holzbeck.

Restmüll

Allein beim Restmüll rechnet der Kreis fürs kommende Jahr mit Verbrennungskosten von rund 10,1 Millionen Euro, hinzu kommen noch Kosten für Transport und Unterhaltung, so dass sich die Position Restmüll auf ca. 14,8 Millionen Euro summiert. Gegenüber dem laufenden Jahr wird von 54.620 Tonnen Restmüll und damit von einer leicht geringeren Menge als 2021 ausgegangen. Unterm Strich beträgt der Gebührensatz ab Januar 246,28 Euro pro Gewichtstonne. In dem leicht gestiegenen Gebührensatz enthalten sind auch die Kosten der Wertstofftonne von ca. 990.000 Euro. Für Fröndenberg bedeutet das, dass die 80 Liter Restmülltonne mit 18 Leerungen im Jahr rund drei Euro teurer wird; bei 26 Leerungen steigen die Kosten um gut fünf Euro für den durchschnittlichen Fröndenberger Haushalt.

Sperrmüll

Beim Sperrmüll geht der Kreis von 22.405 Tonnen und damit einem leicht steigenden Aufkommen für die Aufbereitung und Sortierung, insbesondere von Holz und Metall, aus. Für die sich aus zwei Komponenten zusammensetzende Sperrmüllgebühr heißt das: etwa drei Euro Ersparnis.

Bioabfall

Auch beim Bioabfall gibt es eine erwartete Mengensteigerung. So steigt der Gebührensatz bei gestiegener Tonnage von 26.700 Tonnen gering auf 105,97 Euro je Gewichtstonne. Ziel des Kreises, der Kommunen und der GWA ist es weiterhin, qualitativ gute Bioabfallmengen zu steigern und somit der zweifachen Wertschöpfung von Vergärung und Kompostierung zuzuführen. Hier zeigen sich Erfolge durch die bereits in einigen Kommunen angelaufene Kampagne, mehr Biotonnen „unter die Leute“ zu bringen, was zu einer messbar höheren Tonnage führt. Die Gebühren steigen ab Januar um rund drei Euro auf 79,87 Euro.

Altpapier

Der Verkauf von Altpapier bringt im Vergleich mit dem vergangenen Jahr durch die gestiegene Nachfrage nach Altpapier wieder deutlich mehr: Der zu verrechnende Erlös wird an die Kommunen weitergegeben.

Altkleidermarkt

Ähnlich erfreulich sieht es bei den Altkleidern aus: Eine Erholung des Marktes durch gestiegene Nachfrage nach Alttextilien bewirkt, dass bei der Verrechnung mit den Kommunen für das Jahr 2022 wieder höhere Erlöse von etwa 240.600 Euro erwartet werden (2021: 86.000 Euro). Die Kostenersparnis gibt der Kreis entsprechend an die Kommunen weiter. Die nicht mehr durch das System zu deckenden Sammelkosten werden weiterhin durch die Kommunen getragen.

Ludwig Holzbeck macht nochmals deutlich, dass alle auf den Entsorgungsanlagen des Kreises angelieferten Abfälle gegenüber den Städten und Gemeinden über verwogene Mengen abgerechnet werden. „Jede Tonne vermiedener Abfall spart Entsorgungsgebühren.“



