Menden. An der Gartenstraße in Menden laufen Vorbereitungen für den Abriss des Sportlertreffs und Elektromarktes. Die Bauherren schweigen zu den Plänen.

Am ehemaligen Sportlertreff und Elektromarkt an der Gartenstraße laufen die Vorbereitungen für Abrissarbeiten. Das Mendener Architekturbüro 3L wollte dort ursprünglich einen großen Wohnkomplex mit Kindergarten errichten. Angepeilte Fertigstellungstermine wurden bereits mehrfach verfehlt. Jetzt schweigen die Architekten.

Schon im Sommer 2020 hatte Architektin Veronika Lenze den Gebäudekomplex mit Kindergarten eröffnen wollen . Daraus wurde nichts. Lenze im politischen Wettstreit. Die Politik entschied sich mehrheitlich, den Kitaplatz-Bedarf in der Innenstadt über die Kita Hegemann am Hofeskamp zu decken. Für Lenze und ihren Kita-Betreiber hieß es, dass die Chancen, öffentliche Kita-Mittel in Anspruch zu nehmen, nur noch minimal sind. Lenze überwarf sich in der Folge mit Teilen der Stadtverwaltung, wollte selbst in die CDU eintreten, wurde dort aber abgelehnt.

Investor wollte selbst mit Partner zusammen Kindergarten eröffnen

Das Architekturbüro nahm dann einen Neuanlauf, bat mit dem Partner „Step Kids“ um Anmeldungen für einen nicht-öffentlich geförderten Kindergarten , mit Gebühren, die dann alleine die Eltern trügen. Der Rest des Komplexes sollte wie vorher aus einer Mischung aus Dienstleistung, Handel, Wohnen und Praxen bestehen. Ein neuer Termin für den Baustart im Frühsommer 2020 wurde erneut gerissen.

Auf Nachfrage der Redaktion äußert sich 3L nun nicht mehr zu dem Projekt. Auf dem Gelände wurden allerdings in den vergangenen Tagen und Wochen Baustellenschilder aufgestellt und Geräte abgeladen. Arbeiter sprechen von bevorstehenden Abrissarbeiten.

„Es liegt eine Abbruchgenehmigung vor“, sagt Stadtsprecher Johannes Ehrlich. „Auch die Baugenehmigung wurde bereits vor längerer Zeit erteilt. Die Bauherren haben dann wie üblich drei Jahre lang Zeit, ihr Vorhaben umzusetzen.“

Ob es dann noch einen weiteren Kindergarten in der Mendener Innenstadt geben wird, ist unklar. Die erforderliche Genehmigung für den Betrieb wurde laut Stadtverwaltung bislang nicht beantragt. Es gebe auch keinen neuen Antrag, die Landesförderung für Kindergartenplätze in Anspruch nehmen zu wollen.

