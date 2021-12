Absage: Kein Weihnachtskonzert des Hüingser Revival Chores

Hüingsen. Der Hüingser Revival Chor sagt sein Weihnachtskonzert sowie alle Auftritte 2021 aufgrund der Corona-Pandemie erneut ab. Es gibt eine Ausnahme.

Zum zweiten Mal in Folge wird es kein traditionelles Weihnachtskonzert des Hüingser Revival Chores geben. Der Hüingser Revival Chor hat die Veranstaltung, sowie alle weiteren Auftritte für dieses Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt. Mit einer Ausnahme.

Die Absagen

„Wir haben uns die Entscheidung ganz sicher nicht leicht gemacht“, sagt Monika Witt, 1. Vorsitzende des Chores. „Aber im Moment ist verantwortungsbewusstes Handeln gefragt und unsere Gesundheit und auch die der potenziellen Zuschauer ist einfach wichtiger.“ +++ Aus Hüingser Kinderchor Revival wir Hüingser Revival Chor +++

Es war alles für das Weihnachtskonzert geplant, die Plakate und Flyer waren gedruckt. Die Frauen haben viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut investiert und sich außerdem mit einem intensiven Probenwochenende auf das Konzert vorbereitet. Einen Veranstaltungsort zu finden sei in diesem Jahr gar nicht so einfach gewesen. Da der traditionelle Veranstaltungsrahmen in der Hüingser Christ-König-Kirche coronabedingt nicht möglich war, wollte man auf die Evangelische Kirche in Lendringsen ausweichen. Hier möchte der Chor ein herzliches Dankeschön an die Ev. Kirchengemeinde ausrichten, die es ermöglicht hatte, das Konzert zu den aktuell geltenden 2G-Regeln in der Christuskirche stattfinden zu lassen. Der Dank gelte auch den Sponsoren, die den Chor in diesem Jahr wieder unterstützt hätten.

Der Jahresabschlussgottesdienst der Schützen in der Vincenz-Kirche am 30. Dezember, in dem der Chor das musikalische Rahmenprogramm mitgestalten sollte, wurde vergangene Woche vom Trägerverein abgesagt. Monika Witt: „Auch darauf hatten wir uns natürlich sehr gefreut – diese Veranstaltung findet immer in einer ganz besonderen Atmosphäre in der Kirche statt.“ Auch ein Gastauftritt zu einem adventlichen Konzert mit mehreren Chören in der Antoniuskirche Kirche in Langscheid wurde vom Chor abgesagt.

Der Ausblick

Eine Ausnahme wird es allerdings geben: Am Samstag, 4. Dezember, ist ein kleiner Auftritt im „Haus Natalena“ in Hüingsen geplant. Hier besteht die Möglichkeit, draußen zu singen, die Bewohner können von ihren Fenstern zuhören. Alles wird also kontaktlos ablaufen. Geplant sind fröhliche Weihnachts- und Winterlieder und zum Abschluss wird der Chor gemeinsam mit den Bewohnern einige bekannte Weihnachtslieder singen.

Interessierte Sängerinnen können sich melden Geprobt wird mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Hacienda im Gasthof Hünnies. Wer Interesse hat, den Chor stimmlich zu unterstützen und mitzusingen, ist herzlich eingeladen, zu den Proben zu kommen. Gerne steht Monika Witt zu einer Vorabinfo unter der Telefonnummer 0170/1439196 zur Verfügung. Der Chor freut sich über Zuwachs.

Bereits zum vierten Mal wird der Hüingser Revival Chor in diesem Jahr das Projekt von Petra Homberg mit Sachspenden unterstützen. Es werden Geschenke an bedürftige, kranke und einsame Bürger in Lendringsen zu Weihnachten verteilt. Die Frauen sind sich einig: „Diese jährliche Aktion ist es wert, mitzumachen. Gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, an Menschen in Not zu denken und an Menschen, die alleine sind. So ist es uns und dem Verein eine Herzensangelegenheit, diesen Menschen Gutes zu tun und ihnen einen kleinen Lichtblick zur Weihnachtszeit zu schenken.“ Die Übergabe der Sachspenden an Petra Homberg findet voraussichtlich am 18. Dezember – dem Tag des geplanten Weihnachtskonzertes – in der Josefkirche in Lendringsen statt. +++ Wunschbaum bald wieder in St.-Josef-Kirche Lendringsen +++

Der Hüingser Revival Chor wird natürlich weiterhin proben. „Es sind für 2022 einige Auftritte geplant – darauf werden wir uns vorbereiten“, so Monika Witt. Auch auf das Weihnachtskonzert, das im nächsten Jahr am 17. Dezember stattfinden soll. Die Frauen hoffen, dass dann alle Veranstaltungen stattfinden können.

