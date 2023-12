Adventsleuchten Bösperde kommt gut an

Bösperde Der Maoeuiler Platz in Bösperde erstrahlt wieder im festlichen Glanz. Besonders die Kinder stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung.

„Heute haben wir endlich auch mal das passende Wetter für unser Adventsleuchten“, sagt die 1. Vorsitzende der „Freunde Maroeuil“ Sandra Heidrich, denn es war winterlich kalt und die Temperaturen im Minusbereich. Doch die Besucher hielt das kalte Wetter nicht davon ab, zum festlichen Einläuten der Vorweihnachtszeit in Bösperdes Mitte zu kommen.

Am Maroeuiler Platz findet alljährlich das „Adventsleuchten“ statt, ein Ereignis, das nicht nur die Erwachsenen lieben, denn diese kommen gerne und um sich auf einen Glühwein zu treffen. Gerade die „kleinen“ Bewohner von Bösperde sind es, die eine wichtige und schöne Rolle bei diesem Event spielen. Anna Kost, langjähriges Mitglied der Freunde Maroeuil, ist es ein besonderes Anliegen, die Kinder beim „Adventsleuchten“ einzubinden, deshalb hat die Beisitzerin bereits vor ein paar Jahren Umhänge genäht und sie mit Lichtern versehen. Die Gewänder werden an die jungen Gäste verteilt und die Kinder ziehen mit beleuchteten Bögen auf den Platz und tragen einen großen Teil zur stimmungsvollen Atmosphäre bei. Ihnen voran Manuel Westermann mit seiner Trompete. Der musikalische Leiter des Fanfarenkorps Lendringsen spielt Weihnachtslieder und die Kids folgen ihm. Auch Westermann lässt es sich nicht nehmen, seinen Beitrag zu diesem Ereignis zu geben, wohnt er doch selbst schon lange in Bösperde.

Lichter werden unter Applaus eingeschaltet

Doch dann kommt der Moment, auf den alle warten, die Lichter am Weihnachtsbaum werden unter Applaus eingeschaltet und weithin ist das Symbol zu sehen auf dem Platz, der den Namen der französischen Partnergemeinde trägt. Rundherum ist ein kleiner Weihnachtsmarkt entstanden, der allerhand Leckereien bietet, Bratwürstchen, Waffeln, Stockbrot und natürlich Glühwein und Kinderpunsch dürfen nicht fehlen. Kevin Romberg steht stellvertretend für den 10er Jahrgang der Realschule Menden hinter einem Stand und verkauft Popcorn und Spritzgebäck, das die Mütter der Schüler zuhause selbstgemacht haben.

Städtepartnerschaft noch weiter vertiefen

Wie wertvoll diese Traditionen für die Gemeinschaft im Ort sind, weiß auch Roland Schröder, deshalb kam er gerne zu Besuch. „Ich begeistere mich grundsätzlich für die lebenden Städtepartnerschaften in unserem Ort und es ist mir eine Herzensangelegenheit, das Ehrenamt bei diesen Traditionen, wie hier in Bösperde, zu unterstützen“, so der Bürgermeister. Sandra Heidrich hat zudem noch eine tolle Nachricht von den französischen Freunden erhalten, die alle sehr berührt. Die erste Vorsitzende des Partnerschaftsverein weiß von ihrem Kollegen aus Maroeuil, Vincent Vaniet, dass man gerade dabei ist, den „Square de Bösperde“ umzugestalten und neu anzulegen. Der Wunsch der Partner in Frankreich ist es, im kommenden Jahr eine Parallelveranstaltung zum „Adventsleuchten“ in Bösperde 450 Kilometer entfernt auf die Beine zu stellen - als Zeichen der Verbundenheit. Es wird ein langer und unterhaltsamer Abend in Bösperdes Mitte unter dem strahlenden Weihnachtsbaum am Maroeuiler Platz und beim Auseinandergehen wünscht man sich „eine schöne Adventszeit“.

