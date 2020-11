Menden/Märkischer Kreis. Die Aidshilfe im Märkischen Kreis mit Sitz in Menden ist durch die Corona-Pandemie in ihren Aktivitäten stark eingeschränkt. Eine Zwischenbilanz.

Seit Donnerstag liegen die neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts zu Aids/HIV für das Jahr 2019 vor. Gegenüber 2018 gab es demnach einen leichten Anstieg der Neuinfektionen. Diese lagen 2019 in der Bundesrepublik bei 2600. Dies zeigt die Notwendigkeit der Arbeit der Aidshilfen auf dem Gebiet der frühzeitigen Prävention. Doch wie viele andere soziale Einrichtungen auch sieht sich die Aidshilfe im Märkischen Kreis mit Sitz in Menden seit März 2020 durch die Corona-Pandemie in ihren Aktivitäten stark eingeschränkt.

Päckchen mit Infomaterial müssen für die Schulen im Moment leider genügen. Für 2021 sind Pläne da, liegen aber wegen der unabsehbaren Entwicklungen noch auf Eis. Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. In diesem Jahr unter dem Motto „Leben mit HIV - anders als Du denkst“.

Durch Covid-19 tritt die immer noch aktive HIV-Pandemie, der weltweit seit 1981 ca. 35 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind, in den Hintergrund: „Wir hatten für 2020 vieles geplant, was dann leider nicht realisiert werden konnte“, bedauert Matthias Weber, Vorsitzender der Aidshilfe MK. „Das sehr erfolgreiche Jahr 2019 hatte uns mit vielen besuchten Schulklassen gut auf 2020 eingestimmt.“

Das Jahr startete aus Sicht der heimischen Aids-Hilfe gut: Für die Zeit zwischen den Osterferien und den Herbstferien hatten sich Schulklassen aus dem gesamten Märkischen Kreis zu mehr als 30 Präventionsveranstaltungen angemeldet. Für den April waren in Zusammenarbeit mit der Gruppe „Theaterspiel“ aus Witten im Rahmen der Präventionsarbeit insgesamt acht Aufführungen des Stückes „Liebe, Love and the Sexperts“ in Menden, Iserlohn, Lüdenscheid und Hemer geplant. Die Termine standen fest, alle Plätze waren bereits durch angemeldete Schulklassen mit Schülerinnen und Schülern belegt. Mit dem Lockdown kam dann das Aus. Nach den ersten Besuchen in den Schulen des Kreises war Schluss.

Enttäuschung und Verständnis

Bei allen Beteiligten gab es allerdings neben der Enttäuschung viel Verständnis. „Wir sind durch das HI-Virus seit Jahren in der Hoffnung, diese Pandemie endgültig zu besiegen, was bis heute nur in Ansätzen geglückt ist“, sagt Matthias Weber. „Unvorstellbares wäre passiert, wäre HIV über die Luft übertragbar.“ Bis heute gebe es trotz aller Forschungsarbeit immer noch keine Impfung. Die inzwischen vorhandenen Medikamente bekämpfen die Symptome, können Ansteckung verhindern, eine normale Lebenserwartung ermöglichen, bringen aber keine Heilung. Der infizierte Mensch ist bis heute auf die ständige Einnahme von Medikamenten und auf regelmäßige ärztliche Kontrollen angewiesen. Er ist unter ordnungsgemäß durchgeführter, kontrollierter Therapie nicht ansteckend.

Im vergangenen Jahr 2600 Neuinfektionen

2019 gab es in Deutschland ca. 2600 Neuinfektionen. Die Zahl ist leicht angestiegen. 440 Menschen sind in unserem Land 2018 an Aids verstorben. Für 2019 wurden 380 Todesfälle gemeldet. Besonders bedrückend ist in der Corona-Zeit der nahezu vollständige Ausfall der Präventionsarbeit zum Thema HIV und anderer sexuell übertragbarer Erkrankungen. Wann diese wieder aufgenommen werden kann, steht noch in den Sternen.

Infomaterialien und Kondome

„Wir können zurzeit nicht viel tun. Zum Welt-Aids-Tag haben wir Pakete mit Infomaterialien und Kondomen zusammengestellt, damit wenigstens schulintern Präventionsarbeit geleistet werden kann“, erklärt der Vorsitzende. Außerdem biete die Aidshilfe eine Veranstaltung per Videoschaltung an, was aber den Besuch in den Schulen nicht ersetzen könne.

„Untätig sind wir allerdings nicht. Unsere Website wird zurzeit gründlich überarbeitet. Außerdem denken wir natürlich über Aktionen für 2021 und 2022 nach“, betont Matthias Weber und fährt fort: „Es gibt leider immer noch große Wissenslücken und Vorurteile in der Gesellschaft.“