Ein riesiger Müllberg: Sortierte Verpackungsabfälle stehen gepresst neben einer Halle, nachdem sie in der Sortieranlage eines Entsorgungsunternehmens getrennt worden sind.

Themenwoche Aktion: Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit in Menden

Menden. In Mendens Wäldern findet sich leider oft illegal entsorgter Müll. Freiwillige können bei einer Aufräum-Aktion mithelfen, den Müll einzusammeln.

Abends mal eben schnell den Lieferservice anrufen, zwischendurch einen Kaffee zum Mitnehmen beim Bäcker holen und die Kleidung virenfrei online shoppen in der Corona-Zeit. Und die Klima-Bilanz? Der Gedanke daran wird erst mal weggeschoben. Aber was kann denn jeder Einzelne überhaupt bewirken? Und wie alltagstauglich ist das? Die Stadt Menden organisiert nun in Medienpartnerschaft mit der WESTFALENPOST eine Themen-Woche rund um den Klimaschutz.





Das ist die Aktion: Wer hilft mit, den Müll in Menden einzusammeln?

