Bekannte Mendener Stimmen sprechen über das Singen. Der immer noch ziemlich junge Verein Aktivokal lässt Menschen über ihre Begeisterung für Musik und Gesang sprechen. Damit entstehen nun eindrucksvolle Videos für das kulturelle Gedächtnis der Stadt. Mit dabei sind bekannte Opernsolistinnen, langjährige Chorsänger und -leiter und eine Schülerin, die vom Gesang scheinbar nie genug bekommt.

Bekannte Musikerin in der Klassik- und Opernszene

„Für mich ist sie einfach DIE Stimme Mendens“, sagt Klaus Levermann. Der Aktivokal-Vorsitzende und Chorleiter (u.a. vom Meisterchor Vokalart) meint damit Edeltraud Kwiatkowski. Aufgewachsen im heutigen Balver Ortsteil Volkringhausen, lebt die 78-Jährige nun in Hüingsen. Und sie hat ihre Sopranstimme weit über Menden hinaus getragen. Und ist damit in der Klassik- und Opernszene eine bekannte Musikerin geworden.

Zu Fuß durch den Schnee zum Auftritt

Das Theater in Hagen war ihr künstlerisches Zuhause für viele Jahre. Zunächst im Opernchor und dann als Solistin. Lang ist die Liste an Opern, bei denen Kwiatkowski mitgewirkt hat. Und bei der es sie und das gesamte Ensemble auch nicht aufgehalten hat, als die Autobahn einmal wegen des vielen Schnees unpassierbar war und alle dann das letzte Stück bis zum Auftrittsort zu Fuß zurückgelegt haben. An solche Anekdoten ihrer langen Karriere erinnert sich Edeltraud Kwiatkowski, als Aktivokal sie nun auf Gut Rödinghausen eingeladen hatte, um all diese Erinnerungen auf einem Video festzuhalten.

Die Gesprächsrunde aus Mendener Sängerinnen und Sängern auf Gut Rödinghausen im Kaminsaal mit Moderator Gerhardt Schmidt. Foto: Alexander Lück

Kwiatkowski erzählt darauf auch, dass sie natürlich kleiner angefangen hat, nicht als Opernstar. Gesang lag ihr immer schon im Blut. „Hier im Umkreis gibt es wohl keine Kirche, in der ich nicht mal zu einer Hochzeit gesungen habe“, erinnert sie sich. Ob „Ave Maria“, „So nimm denn meine Hände“ oder die großen Werke von Brahms über Verdi bis Wagner. Letzterer sei wohl gesanglich der anspruchsvollste, sagt sie. „Aber die Arbeit hat mir immer viel Spaß gemacht, eine Belastung war es nie.“

Sie pendelte zwischen Sauerländer Heimat und Arbeitsplatz Hagen, sang sich im Auto für die Auftritte ein. Und zog „nebenbei“ noch drei Kinder groß. Den Anstoß, das ihr mitgegebene stimmliche Talent professionell zu fördern und zu trainieren, gab der jungen Edeltraud Kwiatkowski übrigens Heinz-Wilhelm Levermann, damals Organist an der Heilig Kreuz-Kirche. Und bis heute ein umtriebiger Musiker in Menden. Auch er hat seine Geschichten und Erinnerungen an Chorgesang und Musik auf einem Video festgehalten. Ebenso Marga Schmitz.

Die Mendener Mediengestalter Corinna Häussler und Nils Bonk kümmern sich nach den Aufnahmen nun um den Schnitt. Voraussichtlich Anfang 2020 werden die Videos fertig sein. Und dann von Aktivokal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Als ein kulturelles Gedächtnis der Stadt.

Die Erinnerungen bleiben

Natürlich erzählen die befragten Künstler darin auch, warum ihnen die Musik so wichtig ist. Kwiatkowski: „Diesen einen Tag in der Woche zur Chorprobe sollte man seinem Herzen gönnen“, findet sie. Und weiter: „Manche Menschen treffen vielleicht die Töne nicht so gut. Aber singen kann wirklich jeder.“

Menden Zwei neue Chöre starten Montag, 2. Dezember, startet der Verein Aktivokal zwei neue Chöre: einen Mädchenchor für junge Stimmen zwischen elf und 21 Jahren (18 Uhr bis 19.30 Uhr) und einen Frauenchor (20 Uhr bis 21.30 Uhr). Beides findet im Vokal-Treff (Kirchplatz 15, alte Musikschule) direkt neben der Vincenzkirche statt und wird von Kristin Goeke geleitet.

Unterschreiben würden das so wahrscheinlich auch die elf Chorsängerinnen und Chorsänger, die sich für ein weiteres Projekt von Aktivokal im Kaminsaal von Gut Rödinghausen versammelt haben. Auch sie erzählen von ihrer Gesangskarriere, von der Bedeutung des Gesangs in ihrem Leben. Prägnante Erinnerungen oder griffige Slogans werden daraus zusammengeschnitten.

Quartettverein löst sich auf

Ein langes und schönes Kapitel ihres musikalischen Lebens mussten Willi Schulte, Eberhard Böckelmann und Herbert Bölling kürzlich schließen. Der Quartettverein löste sich nach 97 Jahren auf. „Das Ende tat sehr weh“, sagt Schulte in die Kamera. Aber die Erinnerungen an Auftritte und - ganz wichtig im Chor - die gute Gemeinschaft und Geselligkeit bleiben.

Neues entsteht

Auch die beiden Damen des ehemaligen Hüingser Frauenchores erzählen von einem Chor, den es nicht mehr gibt. Denn das Chorsterben ist eine Realität. Aber dafür entsteht auch Neues.

„Ohne die Chöre wäre gerade auf dem Land doch so viel weniger los“, hatte Kwiatkowski passend dazu bei ihrem Interview gesagt. Deshalb können auch Zusammenschlüsse gute Wege sein. Die Lust am Singen verloren haben auch viele junge Leute sicher nicht. Sophie Kersting schon mal gar nicht. Die Zwölfjährige ist das Küken der Gesprächsrunde, die Gerhard Schmidt moderiert. Und die WBG-Schülerin muss schon fast überlegen und zählen, wo sie überall mitsingt und mitmacht: Schulchor, MAT, Jugendchor der St. Vincenzgemeinde, Cantilena Wickede. „Singen ist einfach meine Leidenschaft.“ Vielleicht auch mal als Beruf. Durch die verschiedenen Gruppen ist die Bandbreite der Literatur sehr groß. Sophie Kersting: „Aber auch die Gemeinschaft muss passen.“