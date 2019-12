Menden. Eine Autofahrerin aus Menden fährt, als sie einparken will, einen anderen Pkw an. Die Polizisten riechen, dass die Frau Alkohol getrunken hat.

Alkoholisierte Autofahrerin aus Menden versucht einzuparken

Beim Rangieren in eine Parklücke am Neumarkt in Menden kam es in der Nacht zu Samstag gegen 1.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto einer 34-jährigen Mendenerin und einem geparkten Pkw.

Hierbei entstand Sachschaden, wie die Polizei berichtet. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv.

Die Frau wurde daraufhin zur Polizeiwache Menden gebracht, wo ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt, und das weitere Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum wurde der Frau untersagt.

Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 3.100 Euro.