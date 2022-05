Alkoholisierter Pedelecfahrer stößt mit Reh zusammen

Fröndenberg. Für das Reh endete der Zusammenstoß tödlich: Nach dem Zusammenstoß mit einem betrunkenen Pedelecfahrer musste das Tier erlöst werden.

Ein 21-jähriger Pedelecfahrer ist in Fröndenberg mit einem Reh kollidiert.

Der junge Mann fuhr mit seinem Pedelec in der Nacht zu Samstag um 2.18 Uhr auf der Eulenstraße – vermutlich, so die Polizei, in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 40 sprang ein Reh über die Leitplanke und wollte die Straße queren. Dabei kollidierten beide. Der Pedelecfahrer stürzte.

Fröndenberger Fahrer ins Krankenhaus gebracht

Der Fröndenberger wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär behandelt wurde. Da er offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, so die Polizei.

Reh noch an Unfallstelle von seinen Leiden erlöst

Das verletzte Reh musste an der Unfallstelle von seinen Leiden erlöst werden, erklärt die Polizei.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

