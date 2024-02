Alle Infos: Karnevalisten feiern ersten Gottesdienst im Zelt

Menden 2024 gibt es einige Neuerungen beim Karneval der MKG in Menden. Erstmalig wird es nun auch einen Gottesdienst im Zelt geben.

Die heiße Phase des Karnevals steht bevor und auch in Menden laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In diesem Jahr reagiert die MKG Kornblumenblau auf die Vorkommnisse des vergangenen Jahres und hat einige Änderungen vorgenommen. Sie betreffen, wie berichtet, vor allem den Kostümball am Samstag. Doch kurz vorm Zeltkarneval gibt die MKG Kornblumenblau eine weitere Neuerung bekannt.

„Am Sonntag gibt es eine besondere Neuerung. Der Karneval und die Kirche gehören traditionell eng zusammen und deswegen wird um 11 Uhr im Karnevalszelt erstmalig ein Gottesdienst stattfinden“, teilt Ralf-Werner Hörchner mit. Er ist Pressewart des Mendener Karnevalsvereins und froh, dass es mit dem Gottesdienst in diesem Jahr klappt. Gewünscht hatten sich die Karnevalisten diese Zusammenarbeit schon länger. Nun ist es endlich soweit. „Das gab es bisher noch nie.“

Besucher dürfen verkleidet am Gottesdienst teilnehmen

Es handelt sich um einen ökumenischen Gottesdienst der besonderen Art. „Hierzu sind alle herzlich eingeladen“, so Ralf-Werner Hörchner. Doch damit nicht genug. „Die Gottesdienstbesucher dürfen auch gerne kostümiert kommen.“

Der Paul Gerhardt Chor ist für die musikalische Begleitung zuständig. Der Chor hatte im vergangenen Jahr sein 65-jähriges Bestehen gefeiert. Der Gottesdienst wird vom leitenden Pfarrer des Pastoralverbundes Menden, Pfarrer Jürgen Senkbeil, gehalten. Die Fürbitten werden von dem Mendener Kinderprinzenpaar „Hannes I.“ und „Viktoria II.“ vorgetragen.

Ab 14 Uhr startet dann der Lindwurm - Mendens großer Karnevalsumzug am Sonntag. Los geht es in der Schützenstraße. Es geht über die Balver Straße bis zur Kolpingstraße, dort weiter auf die Hauptstraße durch die Fußgängerzone und endet erst auf der Unnaer Straße. Ab 15 Uhr wird im Zelt weitergefeiert.

