So sehen Bohrlöcher für eine Sondierung aus (Archivbild).

Mögliche Bombe Alle Infos zur möglichen Evakuierung am Papenbusch in Menden

Menden Wieder rückt der Kampfmittelräumdienst an. Anwohner im Umkreis von 250 oder 500 Metern müssen ihre Häuser am Mittwoch möglicherweise verlassen.

Der mutmaßliche Blindgänger im Bereich des Papenbuschs soll am Mittwoch, 24. Januar, entschärft oder kontrolliert gesprengt werden – falls in der Verdachtsfläche tatsächlich eine Weltkriegs-Bombe liegt. Das wird bei einer Sondierung durch den Kampfmittelräumdienst am Mittwoch festgestellt. Wir informieren hier laufend über den aktuellen Stand.

22. Januar, 15 Uhr: Vier sogenannte Blindgängerverdachtsmomente gibt es auf dem Grundstück Am Papenbusch 5. Sollte dann tatsächlich eine Bombe gefunden werden, kann es in diesem Zusammenhang zu einer kontrollierten Entschärfung oder Sprengung des Kampfmittels kommen. Ob eine Evakuierung erfolgen muss, lässt sich allerdings erst am Tag der Untersuchung des Gebiets sagen. Betroffen sein könnte entweder ein Radius von 250 Metern oder einer von 500 Metern. Klar ist aber schon jetzt: Eine eventuell erforderliche Evakuierung wird nicht vor 12 Uhr eingeleitet, heißt es von Seiten des Ordnungsamtes.

Szenario 1: Es ist keine Bombe. Keine Evakuierung nötig

Wenn sich der Verdacht auf einen Sprengkörper bei der Sondierung am Mittwoch nicht bestätigt, wird die Bevölkerung umgehend informiert – ebenso wie im gegenteiligen Fall, und selbstverständlich auch über WP online. Ist der Fund harmlos, gibt es keine Evakuierung.

Szenario 2: Es ist eine Bombe. Eine Evakuierung ist nötig

Es wird ab frühstens 12 Uhr evakuiert. Erfahrungsgemäß muss nur etwa ein Viertel der Anlieger tatsächlich durch das Ordnungsamt untergebracht werden, viele befinden sich ohnehin auf der Arbeit. Die eigene Wohnung verlassen müssen vor einer Entschärfung jedenfalls alle Anwohner – ohne Ausnahme. Die Schützenhalle auf Platte Heide ist Anlaufpunkt für Menschen, die übergangsweise einen Unterschlupf brauchen.

Wie wird kontrolliert, ob alle Häuser im Sperrgebiet verlassen wurden?

Es hat bereits mehrere Handzettel-Aktionen jeweils in sieben Sprachen, gegeben. Ordnungsamt, Polizei und städtische Kräfte, darunter auch Übersetzer, kommen am Mittwoch nochmal zu jeder einzelnen Wohnung und kontrollieren, ob sie verlassen wird. Leere Wohnungen und Häuser werden mit orangefarbenen Bändchen kenntlich gemacht, um Doppelkontrollen zu vermeiden.

Die Polizei informiert auch über Lautsprecher-Durchsagen noch mehrfach im betroffenen Bereich. Je nach Größe und Durchschlagskraft der Bombe liegt dessen Radius entweder bei 250 oder bei 500 Metern um die Verdachtsfläche herum. Die allerletzte Kontrolle vor der Entschärfung wird von zwei Drohnen durchgeführt, die ein Team des Märkischen Kreises fliegt. Planmäßig soll die Entschärfung um 13 Uhr beginnen. Die Dauer ist ungewiss.

Wer Fragen zu der geplanten Maßnahme hat, kann sich an das Bürgertelefon unter der Rufnummer (02373) 903-1234 wenden. Die Stadt Menden informiert zudem im Vorfeld und auch am Tag der Maßnahme selbst über den aktuellen Stand auf der Not-Homepage (www.stadtverwaltung-menden.de) sowie auf den städtischen Kanälen auf Facebook und Instagram.

