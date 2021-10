Fristen Alte Führerscheine: So läuft Umtausch im Märkischen Kreis

Menden/Kreis. Bis Anfang 2033 müssen alle Führerscheine gegen neue Kartenführerscheine umgetauscht werden. Wer jetzt dran ist und wie der Umtausch im MK läuft.

Bis zum 19. Januar 2033 müssen alle Führerscheine in einen neuen, fälschungssicheren Kartenführerschein umgetauscht werden, die vor dem 19. Januar 2013 ausgegeben worden sind. Betroffen sind davon zunächst die Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958. So ist der Ablauf im Märkischen Kreis. +++ Bis 2033 sollen 43 Millionen Führerscheine in Deutschland umgetauscht werden +++

Führerschein-Umtausch: Zunächst sind Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 dran

Diese EU-Vorgabe wird in Deutschland in mehreren Etappen erfolgen. In einer ersten Welle verlieren graue, rosa oder DDR-Führerscheine der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 nach dem 18. Januar 2022 ihre Gültigkeit. Wer dann keinen oder den alten Führerschein vorlegt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Führerschein-Umtausch: Märkische Kreis bittet um Terminvereinbarung im Bürgerbüro

Der Märkische Kreis bittet die Betroffenen, in den Bürgerbüros in Iserlohn oder Lüdenscheid einen Antrag zu stellen und einen Termin auszumachen unter 02351/96660. Nötige Unterlagen sind der bisherige Führerschein, ein gültiger Ausweis und ein aktuelles, höchstens 12 Monate altes, biometrisches Lichtbild. 30,40 Euro werden fällig. Der neue Führerschein wird direkt von der Bundesdruckerei zugeschickt.

Ist der bisherige Führerschein nicht im MK oder seinen Rechtsvorgängern ausgegeben worden, muss von der ausstellenden Behörde zuvor eine sogenannte Karteikartenabschrift angefordert werden.

