Altenheim-Bewohnerin sorgt sich um Besucher-Zufahrt

Menden Hannelore Berndes (87) ist in großer Sorge, dass das Vincenz-Altenheim in der Fußgängerzone nicht mehr per Auto erreicht werden kann.

Hannelore Berndes ist sauer und in Sorge. „Und wütend bin ich“, sagt die resolute Seniorin. Der Grund: Wer kein Lieferant ist, mit dem Auto zum Altenheim St. Vincenz an der Hauptstraße in Menden fährt und dabei erwischt wird, muss zahlen, fürchtet die 87-Jährige, die auch im Heimbeirat des St.-Vincenz-Altenheimes sitzt und damit für viele Seniorinnen und Senioren spricht. Im Eingangsbereich des Altenheims gibt es derzeit ein Schild, das auf mögliche Kontrollen hinweist. Die Polizei indes kann beruhigen.

Ein Verkehrsschild in der Fußgängerzone weist darauf hin, dass nur Lieferverkehr weiterfahren darf - von sechs bis elf und von 18 bis 19 Uhr. Foto: Corinna Schutzeichel / Menden

Das Verkehrsschild in der Innenstadt ist eigentlich eindeutig: In der Fußgängerzone ist lediglich Lieferverkehr erlaubt – und das auch nur von 6 bis 11 sowie von 18 bis 19 Uhr. Doch sei immer toleriert worden, dass auch andere Menschen zum Altenheim fahren, sagt Hannelore Berndes. Das bestätigt Melanie Büker. Die 42-Jährige ist examinierte Altenpflegerin und stellvertretende Wohnbereichsleiterin, arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Einrichtung, und berichtet von Kontrollen. 50 Euro seien fällig geworden, wenn jemand erwischt werde: „Das ist doch niemandem zuzumuten“, sagt Melanie Büker und sorgt sich: „Dann kommen auch keine Handwerker und Ärzte mehr zu uns.“

Gehbehindert und aufs Taxi angewiesen

Hannelore Berndes ist gehbehindert und kann nur mit dem Rollstuhl nach draußen, wie sie erzählt: „Ich muss regelmäßig zu Ärzten und bin deshalb aufs Taxi angewiesen.“ Sie habe Angst, dass „nun keine Ärzte, Therapeuten, Krankentransporte, Leichenwagen, Handwerker usw.“ das Altenheim anfahren können. Ihr Sohn, schildert Hannelore Berndes, sei gehbehindert, könne also nicht von einem weit entfernt liegenden Parkplatz zu Fuß zu ihr ins Heim kommen.

Das St.-Vincenz-Altenheim an der Hauptstraße in Menden weist auf Kontrollen hin. Die Zufahrt zum Altenheim befindet sich in der Fußgängerzone. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Auch wenn Bewohner von Angehörigen abgeholt werden – etwa für einen Ausflug oder für einen Arztbesuch – sei das früher kein Problem gewesen. Das Altenheim hat hierfür eigens einige Kurzzeit-Parkplätze eingerichtet. Auch ein Arzt-Parkplatz ist vor dem Heim eingezeichnet. „Geht das jetzt alles nicht mehr?“ ist Hannelore Berndes, die seit 2020 im St.-Vincenz-Altenheim lebt und sich dort zuvor auch ehrenamtlich engagiert hat, ratlos. Wie solle ein Angehöriger, auch wenn er selbst gesundheitlich fit ist, zum Beispiel einen gehbehinderten Bewohner ohne Auto abholen und wieder zurückbringen? „Alle Bewohner haben jetzt nach den Kontrollen Angst, dass ihre Angehörigen nicht mehr kommen“, sagt Hannelore Berndes.

Polizei kontrolliert mit „extrem viel Fingerspitzengefühl“

Marcel Dilling, Pressesprecher der Polizei des Märkischen Kreises, kann beruhigen. Zwar habe die Polizei „einen ganz klaren Kontrollauftrag – auch im Bereich der Fußgängerzone. Und dazu gehört auch die Überwachung der Verkehrssicherheit.“ Doch gebe es hier zum einen „definitiv keinen Schwerpunkt“. Und zum anderen „kontrollieren wir in dem Bereich mit extrem viel Fingerspitzengefühl“.

So hätten die Polizeibeamten vor Ort ausreichend Fingerspitzengefühl, um eben nicht der Angehörigen, die ihre Mutter oder ihren Vater zum Arztbesuch abholen will, oder dem Arzt, der zum Patientenbesuch ins Altenheim will, mit einem Verwarngeld zu belegen. Anders sehe das sicherlich aus, wenn jemand beispielsweise mit dem Auto in die Fußgängerzone fährt, weil er seine Einkäufe nicht schleppen will.

Polizei prüft jeden Einzelfall

„Wir müssen im Einzelfall die Gesamtumstände prüfen“, erläutert Marcel Dilling. Denn die Polizei habe immer auch die Möglichkeit, „ein Auge zuzudrücken. Das machen die Kollegen jeden Tag“. Niemand müsse sich also sorgen, wenn er beispielsweise einen Angehörigen aus dem Altenheim mit dem Auto abholen wolle. Das sei aufgrund der besonderen Lage des Altenheims schon immer so gewesen und daran werde sich auch nichts ändern.

