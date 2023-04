Altes Naturbad Biebertal: Areal wird jetzt für Alle geöffnet

Lendringsen. In Lendringsen wird der Bereich des ehemaligen Schwimmbades umgestaltet. Bald soll auf dem Gelände auch ein besonderer Spielplatz entstehen.

Sechs Jahre nach dem Bürgerantrag von „Aktiv für Lendringsen“ wurde das Reststück des ehemaligen Naturbades Biebertal umgebaut und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aus dem Kompromiss zwischen den Gartenfreunden Biebertal und Aktiv für Lendringsen hat die Stadt ein Areal gestaltet, welches in naher Zukunft durch einen Bauspielplatz für Kinder und Jugendliche erweitert wird. Das teilt Uwe Neuhaus für den Verein „Aktiv für Lendringsen“ mit.

Auf einem freundlich gestalteten Weg zwischen der Bieberpromenade und dem Bieberkamp ist so nicht nur eine Abkürzung für Fußgänger und Radfahrer entstanden. Der Bereich lädt, mit Blick auf das ehemalige Naturbad und seiner Wasserfläche mit Bänken und naturnahen Flächen, zum Verweilen ein. Der Vorstand von „Aktiv für Lendringsen“ freut sich über die gelungene Umsetzung ihrer Idee. „Den Bürgern ein Teil des ehemaligen Naturbades wieder zur Verfügung zu stellen, war das Ziel unseres Bürgerantrages. Das dies so gut gelungen ist, ist auch der Kompromissbereitschaft der Gartenfreunde als auch dem Umsetzungswillen der Stadt Menden zu verdanken“, so die Stimmen aus dem Vorstand.

Freibad seit mehreren Jahren geschlossen

Das ehemalige Naturbad Biebertal in Lendringsen ist schon einige Jahre geschlossen. Mittlerweile beherbergt es andere Vereine. Kleingärtner, Modellbauer und Angler beleben das ehemalige Schwimmbad. Um der breiten Öffentlichkeit den Zutritt in die restlichen Bereichen zu ermöglichen, hatte „Aktiv für Lendringsen“ 2017 einen Bürgerantrag zur Öffnung von Restflächen des ehemaligen Naturbades im Stadtteil Lendringsen gestellt.

Durch einen Fuß- und Radweg zwischen dem Parkplatz Bieberkamp und dem Fußweg entlang der Bieber ist jetzt eine Verbindung geschaffen und die Flächen erschlossen worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden