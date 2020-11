Wegen der Corona-Pandemie ruht der Ball auch beim BSV Menden – zumindest auf dem Fußballplatz. Denn um die Langeweile während des Corona-Lockdowns zu bekämpfen, hat sich das Social-Media-Team etwas einfallen lassen. Die Gruppe um Moritz Kickermann dachte sich die #AluballChallenge aus. Nötig sind dafür nur ein Mülleimer und eine kleine Kugel aus Alufolie.

Silbernes Bällchen in roten Eimer – und die Alten gehen in Führung

„Es geht darum, die Kugel mit dem Fuß in den Mülleimer zu befördern. Das ist gar nicht so einfach“, beschreibt Kickermann, der für die erste Seniorenmannschaft des BSV Menden in der Landesliga Westfalen 2 spielt. Auf dem Instagram-Account des BSV macht er vor, wie’s geht: Mit dem rechten Fuß versenkt er das silberne Bällchen in einem roten Eimer und rutscht wie bei einem Torjubel auf den Knien in Richtung Kamera.

Erstmal Fünf gegen Fünf: Challenge läuft zunächst über zehn Tage

Das isser drin: BSV-Kapitän Moritz Kickermann trifft erneut. Foto: Instagram / WP

„Da man nicht viel gemeinsam unternehmen kann, haben wir die Senioren- und Jugendabteilung gleichermaßen eingebunden“, erzählt Kickermann. Fünf Spieler aus der ersten und zweiten Seniorenmannschaft treten gegen fünf Mitglieder der Nachwuchsabteilung an – angefangen bei der E-Jugend. Gestartet ist die Challenge bereits am Mittwoch und läuft insgesamt zehn Tage. Jeweils im Wechsel treten Jung und Alt gegeneinander an.

Social-Media-Team des BSV hält Wettbewerbsgedanken hoch

Die Idee dazu arbeitete das mehrköpfige Social-Media-Team des Vereins gemeinsam aus. „Wir wollten in diesen Tagen etwas Ablenkung bieten. Deshalb haben wir geschaut, was es bereits für Challenges auf Instagram gibt“, erklärt Kickermann und ergänzt: „Man kennt es vielleicht noch aus der Schulzeit – Kugeln aus Alufolie fliegen immer besonders gut. Daraus ist dann die Idee entstanden.

Siegerehrung in den sozialen Medien – den Pokal muss man sich denken

Bislang läuft die Challenge noch vereinsintern. „Wir können und aber durchaus vorstellen, dies auch auf andere Vereine in Menden auszuweiten, wenn das Fünf-gegen-fünf beendet ist“, meint Kickermann. Wer am Ende gewinnt, verrät der Klub dann ebenfalls in den sozialen Medien. Einen Preis für das siegreiche Team gibt es – abgesehen vom Prestige – allerdings nicht. Was bleibt, ist ein bisschen Spaß und Wettkampfdenken in der fußballfreien Zeit.