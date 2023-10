Caritas-Hilfsaktion Am Dienstag gibt’s 60-Euro-Schuhgutscheine in Lendringsen

Lendringsen. Am Dienstag, 10. Oktober, geben Frauen der Caritas am Bieberberg 6 wieder Schuh-Gutscheine à 60 Euro an einkommensschwache Familien aus.

Am heutigen Dienstag von 13 bis 18 Uhr werden erneut Gratis-Gutscheine für Kinderschuhe à 60 Euro pro Paar ausgegeben – im De-Cent-Laden am Bieberberg 6 in Lendringsen. Empfangsberechtigt sind alle nachweislichen Bezieherinnen und Bezieher von Bürger- oder Wohngeld sowie Menschen, deren Einkommen bis zu 20 Prozent über dem Bürgergeld-Satz liegt. Pro Familie werden bis zu vier Gutscheine ausgegeben, der höchstmögliche Warenwert liegt folglich bei 240 Euro. Das Angebot gilt für Kinder zwischen 2 und 17 Jahren. Aber auch Seniorinnen und Senioren in der Grundsicherung können einen solchen 60-Euro-Gutschein für ein neues Paar Winterschuhe erhalten, sagt Initiatorin und Sprecherin Elisabeth Adler von der Caritaskonferenz Menden.

In zwei Wochen bisher rund 400 von 668 Gutscheinen herausgegeben

Die Aktion wird seit zwei Wochen von der Caritaskonferenz Menden durchgeführt, die 40.000 Euro vom Land NRW für diese Hilfsaktion erhalten hat (de WP berichtete). Einzulösen sind die Gutscheine in zwei Geschäften: Bei Ariston an der Hauptstraße und im Schuhcenter Siemes am Mendener Bahnhof. Die Geschäfte geben maximal 5 Euro Rückgeld, um einem möglichen Missbrauch der Schuh-Gutscheine entgegenzuwirken. Nach den ersten vier Ausgabetagen im Mendener DeCent-Laden an der Fröndenberger Straße und im Walburgisstift folgt jetzt die erste Ausgabe in Lendringsen.

Der Weg für einkommensschwache Familien und Bezieher von Grundsicherung lohnt

Von den 668 Gutscheinen ist inzwischen weit mehr als die Hälfte ausgegeben worden, es sind aber noch reichlich da. Der Weg zum Bieberberg am heutigen Nachmittag dürfte sich für einkommensschwache Familien also allemal lohnen. Sollten die Gutscheine im Laufe des Tages zu Ende gehen, will die Caritaskonferenz dafür sorgen, dass niemand leer ausgeht.

