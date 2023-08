„amante della musica“: Großes Benefizkonzert in Menden

Menden. Hochklassige Chormusik verspricht das Benefizkonzert von „amante della musica“ am 24. September. Zwei Organisationen sollen profitieren.

Erneut im Einsatz für die gute Sache – diesmal aber mit einigen Veränderungen: Der heimische Meisterchor „amante della musica menden“ veranstaltet am Sonntag, 24. September, erneut ein Benefizkonzert unter dem Titel „amante & friends“. Freunde des Chores werden vielleicht stolpern: War das Konzert sonst nicht immer am Tag der Deutschen Einheit? Das stimmt zumindest für die Anfänge der Benefiz-Reihe, doch schon im vergangenen Jahr wich „amante“ aus, konzertierte am 30. Oktober. Nun also der 24. September. Zum neuen Datum kommt auch eine neue Zeit: Erstmals wird das Konzert nicht abends durchgeführt, sondern in einer Matinee, die um 11 Uhr auf der Wilhelmshöhe beginnt. Schon um 10 Uhr ist Einlass – ein perfekter Start in den Sonntag steht den Konzertbesucherinnen und -besuchern also bevor. „amante“ probt bereits intensiv an den Stücken, den der Meisterchor im Chorverband NRW darbieten wird.

Tickets Eintrittskarten für das Benefizkonzert „amante & friends“ kosten 18 Euro, ermäßigt 13 Euro. Bestellt werden können sie bei Petra Nagel, Tel. 02373/ 63388 oder per E-Mail an karten@amante-menden.de. Einlass zum Konzert auf der Wilhelmshöhe ist am 24. September ab 10 Uhr, Beginn um 11 Uhr.

Mehr Nähe zum Publikum

Der Vorsitzende Thorsten Günner verspricht ein üppiges Programm, das auch Klasse verspricht: „Wir haben immer wieder gehört, dass die Leute sich mehr ,amante’ wünschen.“ Dieser Wunsch wird erfüllt, „amante“ bestreitet den Großteil des Programms. Und: Weil nicht von der großen Hauptbühne gesungen, sondern eine Bühne seitlich aufgebaut wird, entsteht auch eine größere Nähe zwischen Chor und Publikum.

„amante & friends“ – das bedeutet aber natürlich auch, dass sich der Chor wieder musikalische Freunde eingeladen hat. Diesmal sind das die „Sistaz“ aus Dortmund. Die Truppe bezeichnet sich selbst als Showchor, legt neben den gesanglichen Qualitäten ebenso wie „amante della musica“ großen Wert darauf, Lieder auch ansprechend zu präsentieren. Gute Chormusik hat eben auch mit Spaß zu tun. Der ist den Frauen aus Dortmund deutlich anzumerken. Für „amante“ gilt das auch für die Proben. Wenn Chorleiter Stefan Risse seine Sängerinnen und Sänger musikalisch fit macht, dann immer mit viel Freude – und mit Bewegung.

Dominik und Thomas Dodt (v.l.) werden beim Konzert „amante & friends“ als Heinz und Erhardt durch das Programm führen. Da ist Spaß garantiert. Foto: Dirk Becker / WP

Hochklassiger Gesang ist das eine, eine unterhaltsame Moderation das andere. Für das Benefizkonzert am 24. September hat sich „amante della musica“ etwas Besonderes einfallen lassen. Dominik und Thomas Dodt werden als „Heinz und Erhardt“ durch das Konzert führen. Da ist Spaß garantiert. Matthias Nagel, zweiter Vorsitzender von „amante“ kündigt zudem ein Revival an. Die drei Heinz-Erhardt-Stücke, die der ebenfalls aus Menden stammende Prof. Michael Schmoll einst eigens für den Chor geschrieben hat, werden noch einmal aufbereitet und sicher anders klingen als noch auf der ersten CD des Chores. Auch auf der waren „Die Made“, „Die Fliege“ und „Singe, wem Gesang gegeben“ vertreten.

Spenden für zwei Einrichtungen

Neben allem musikalischen und unterhaltenden Reiz steht aber natürlich auch der Benefizcharakter im Vordergrund. „amante“ wird jeweils 1000 Euro an den Förderverein Freizeitzentrum Biebertal und an das Hospiz Mutter Teresa aus Letmathe überreichen. „Unser Grundsatz ist, dass eine Spende in Menden bleibt. Die andere geht diesmal nach Iserlohn, wo auch viele unserer Sängerinnen und Sänger wohnen“, erklärt Thorsten Günner. Die Gesamtspendensumme aus allen Benefizkonzerten seit der Premiere 2014 steigt damit auf stolze 22.000 Euro.

