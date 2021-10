An den Kreuzungen Märkische Straße/ Bodelschwinghstraße/ Hönnenwerth und Märkische Straße/ Untere Promenade müssen die Lichtsignalanlagen an zwei Tagen abgeschaltet werden.

Verkehrsbehinderung Ampel aus: Umrüstung an Märkischer Straße in Menden

Menden. Am Mittwoch und Donnerstag, 13. und 14. Oktober, werden Ampelanlagen umgerüstet. Betroffen ist der Bereich Märkische Straße.

An den Kreuzungen Märkische Straße/ Bodelschwinghstraße/ Hönnenwerth und Märkische Straße/ Untere Promenade müssen die Lichtsignalanlagen an diesen beiden Tagen abgeschaltet werden. Für Verkehrsteilnehmer kommt es während der Arbeiten zu Einschränkungen. Aus der Unteren Promenade und der Bodelschwinghstraße ist nur ein Abbiegen nach rechts möglich. Aus dem Hönnenwerth kann nur nach rechts oder links abgebogen werden. Geradeausfahren in die Bodelschwinghstraße ist nicht möglich und wird gesperrt.

Durch Umrüstung soll Strom gespart werden

Was für Lampen und Leuchten zu Hause gilt, trifft auch auf Lichtsignalanlagen im Straßenverkehr zu: Rüstet man auf LED-Technik um, spart das Strom. LEDs haben zudem eine längere Haltbarkeit und sind weniger störanfällig. Zusätzlich sind Ampeln dieser Technik besser sichtbar. Neben der Umrüstung auf LED wird auch der akustische Signalgeber der Fußgängerampeln aufgerüstet.

