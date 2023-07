Nach einem Streit an einer Autowaschanlage in Menden fliegen die Fäuste (Symbolbild).

Polizei An Autowaschanlage in Menden fliegen nach Streit die Fäuste

Menden. An einer Autowaschanlage in Menden sind am Donnerstagnachmittag sieben Männer in Streit geraten. Doch es blieb nicht bei Worten.

An einer Autowaschanlage an der Fröndenberger Straße in Menden ist es am Donnerstagnachmittag (13. Juli), gegen 16.20 Uhr, zwischen mehreren Personen zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

Die sieben Männer im Alter zwischen 22 und 52 Jahren waren laut Polizei zunächst verbal in Streit geraten. Anschließend flogen die Fäuste.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung.

