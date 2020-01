Angebot für Mendener Paare: Kino, Kochen, Winterwandern

Wer vor einer „katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung“ eher zurückschreckt, kennt Myriam Crämer-Thröner und Susanne Kranig nicht. Denn sie sind hier die Beraterinnen, und sie hätten den hölzern klingenden Titel ihres Angebotes selbst gern geändert. „Der erinnert doch sehr an früher, als es noch Ehevorbereitungskurse gab, die heute kaum jemand besuchen würde“, schmunzelt Susanne Kranig. Aber noch sei EFL ein feststehender Begriff, den man nur schwer wieder loswerde.

Nachdem es um die Paarberatung längere Zeit entsprechend ruhig geworden ist, wollen die Expertinnen jetzt mit einem besonderen Angebot auf sich aufmerksam machen. Es heißt „Zeit für dich und mich“ und stellt darauf ab, dass auch die heißeste Verliebtheit irgendwann abebbt. „Dann treten wieder der Beruf, die Hobbys, die Freunde stärker in den Mittelpunkt“, sagt Myriam Crämer-Thröner.

Wenn die Kinder flügge werden: Mehr gemeinsame Zeit nutzen

Diese Erfahrung entspreche den Anliegen vieler Ratsuchender in der Iserlohner Beratungsstelle, die für den gesamten Nordkreis zuständig ist. Es geht um Paare, die das Feuer in ihrer Beziehung nicht erkalten lassen oder neu entflammen wollen. „Sie sind meist über 40, haben Kinder, die allmählich flügge werden – und damit wieder Zeit gewonnen, die sie gemeinsam füllen können.“

Aber wie? Dafür haben sich Myriam Crämer-Thröner und Susanne Kranig ein kleines Programm einfallen lassen, das schon gut ankommt – jedenfalls, wenn man die Zahl der bereits verteilten Flyer zum Maßstab nimmt. „Zeit für dich und mich“, das sind zunächst einmal vier Termine zwischen dem 12. und dem 15. Februar, die man allesamt oder einzeln wahrnehmen kann: Kino, Kochen, ein Gottesdienst und eine Winterwanderung – und das Ganze wegen der wichtigen Anregung von außen gemeinsam mit anderen Paaren.

Das Foto zeigt die Beraterinnen Myriam Crämer-Thröner (rechts) und Susanne Kranig. Beide sind katholische Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen. Foto: Thomas Hagemann

Los geht’s am Mittwoch, 12. Februar, 20 Uhr, mit einem Kino-Abend im gemütlichen Ambiente der 50er Jahre: Im Palast-Theater an der Twiete gibt es für fünf Euro Eintritt nicht nur Comedy im Anke-Engelke-Streifen „Wellness für Paare“, sondern auch eine Gratistüte Popcorn. Hier ist keine Anmeldung erforderlich – anders als tags darauf für s „Surprise-Menü“ im Kochstudio „Koch und Schule“ am Karnacksweg 28 in Iserlohn. Hier können höchstens sieben Paare teilnehmen, und der Unkostenbeitrag pro Paar beträgt 60 Euro.

Während bei diesen beiden Angeboten eindeutig der Spaß im Vordergrund steht, darf es am Freitag, 14. Februar, besinnlich werden: Unter dem Titel „Füllet die Krüge eurer Liebe“ beginnt um 19 Uhr ein ökumenischer Segnungsgottesdienst in der Kirche Maria Frieden Oberrödinghausen – hier braucht es weder Anmeldung noch Kostenbeitrag.

Das gilt auch für die Winterwanderung am folgenden Samstag, 15. Februar: Um 12 Uhr soll es hier an der St.-Paulus-Kirche an der Von-Lilien-Straße buchstäblich losgehen – auf einen Kurs rund um Menden, der etwa zwei Stunden in Anspruch nimmt. Zurück im Pfarrheim, gibt es dort kostenlos Kaffee und Kuchen.

Menden Anlaufstelle für Infos und Anmeldung gibt’s auch in Menden Um an ausgewählten Angeboten oder an allen teilzunehmen, muss man nicht in die Beratungsstelle nach Iserlohn an die Rahmenstraße 10 fahren, sondern kann das auch im hiesigen Pfarrbüro von St. Vincenz an der Pastoratstraße erledigen. Auch telefonisch gibt’s Infos und Anmeldungen, dann aber in Hemer unter der Rufnummer 02372/557 600. Per E-Mail werden Anfragen unter der Adresse info@dekanat-maerkisches-sauerland.de entgegengenommen.

Sinn und Zweck dieser Angebote haben Myriam Crämer-Thröner und Susanne Kranig selbst so zusammengefasst: „Wir möchten Sie verführen, gemeinsam mit anderen Paaren Ihre Liebe und Partnerschaft zu feiern – beim Kochen und Wandern, in Kino und Kirche.“ Schon der Vorschlag an Partner oder Partnerin, daran teilzunehmen, könne dem anderen zeigen: „Du bist mir wichtig. Ich will mehr Zeit mit Dir verbringen“, ergänzt Kranig. Dass drei der Angebote in Menden angeboten werden können, sei der guten Zusammenarbeit der Beratungsstelle mit dem Pastoralverbund Menden geschuldet, betonen die Beraterinnen.

Beratung ist immer kostenlos – und es geht nicht nur um Liebe

Ihren stets kostenlosen Rat bieten sie auch über die Paarwoche hinaus an. Nicht selten gehe es in der Beratungsstelle um Beziehungskrisen, um Trennung und Scheidung, aber auch Themen wie Trauer, Leistungsdruck, Mobbing, Krankheit oder Einsamkeit. Und, ganz wichtig: „Wir unterliegen der Schweigepflicht.“