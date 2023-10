Angebot: Für Wechselhütte im „Mendener Winter“ jetzt melden

Menden. Im „Mendener Herbst“ denkt das Stadtmarketing eine Jahreszeit weiter: Vereine, die im „Winter“ in die Wechselhütte wollen, sollen sich melden.

In vielen Städten ist sie schon zur beliebten Tradition geworden: eine Wechselhütte auf dem Weihnachtsmarkt. Im vergangenen Jahr kam diese Hütte besonders gut bei den Mendener Vereinen an. Deshalb bietet das Stadtmarketing Menden in diesem Jahr erneut diese Wechselhütte an. Vom 8. bis 12. Dezember können gemeinnützige Vereine sie kostenlos nutzen.

Vorbereitungen aufs nächste Stadtfest laufen schon auf Hochtouren

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Mendener Winter laufen beim Stadtmarketing bereits auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr soll die sogenannte Wechselhütte wieder fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes sein. Dabei handelt es sich um eine vom Stadtmarketing bereits gestellte Weihnachtshütte, die tageweise von sozial engagierten Vereinen sowie von Fördervereinen von Schulen und Kitas kostenfrei gemietet werden kann.

Gemeinnützige Vereine können in der Wechselhütte Geld verdienen

„Mit diesem Angebot bieten wir den Vereinen eine für sie einfache Möglichkeit, noch ein wenig Geld für ausstehende Projekte zu verdienen“, erklärt Melanie Kersting als Geschäftsführerin des Stadtmarketings die Idee hinter der Aktion. Verkauft werden darf allerlei Selbstgemachtes – wie Wollsocken, Adventskränze, Kunsthandwerk oder Pflegeprodukte, über abgepackte Feinkost bis hin zu Gebäck oder Gebasteltem, Genähtem oder Gemaltem. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, nur Getränke und vor Ort zubereitetes Essen dürfen nicht verkauft werden.

Anmietung unter info@stadtmarketing-menden.de

Die Hütte steht insgesamt an drei Tagen zur Verfügung und kann tageweise genutzt werden. Am Freitag, 8. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und schließlich am verkaufsoffenen Sonntag, 10. Dezember, von 11 bis 18 Uhr. Wichtig zu beachten ist, dass die Hütte über die gesamte Zeit an einem Tag zu besetzen ist.

Die Öffnungszeiten des „Mendener Winters“ mit dem Abendprogramm am Freitag und Samstag gehen über die Öffnungszeiten der Wechselhütte hinaus. Das Event „Mendener Winter“ soll laut dem Stadtmarketing mit einem spannenden Rahmen- und Bühnenprogramm zahlreiche Besucher in die Stadt locken.

Interessierte senden ihre Bewerbung an info@stadtmarketing-menden.de unter der Angabe des geplanten Verkaufsangebots. Über die Vergabe entscheidet das Los. Der Bewerbungszeitraum endet am 27. Oktober 2023.

