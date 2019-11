Angeklagter aus Menden kommt ohne Lappen zur Verhandlung

Ein 31-Jähriger Mendener war nun vor dem Amtsgericht wegen Fahrerflucht angeklagt. Obwohl ihn Zeugen gesehen haben wollen, stritt er bis zuletzt seine Schuld ab, forderte stattdessen ein teures Gutachten ein. Letztlich könnte er aber mit dem Gesetz noch ein größeres Problem bekommen. Der Mendener könnte ohne Führerschein und dennoch mit dem Autos zum Verhandlungstermin gefahren sein.

Der 31-Jährige reiste selbst hinterm Steuer mit dem Auto an, obwohl gegen den Mendener ein Strafbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorliegt. Dieser ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Davon abgesehen, hat er sich bisher noch nichts zuschulden kommen lassen. Der Staatsanwalt jedenfalls will weitere Untersuchungen vornehmen, ob der Angeklagte nur ein befristetes Fahrverbot absitzen muss oder der Führerschein ganz eingezogen wurde. Dann wäre das Fahren am Tag der Verhandlung eine Straftat gewesen. Auf Nachfrage bestätigte der 31-jährige Industriemechaniker auch, mit dem Auto zur Verhandlung gekommen zu sein. Und nicht nur das: Die Prozessbeteiligten gingen auch zum Parkplatz des Gerichts, um den Wagen näher zu begutachten.

Schaden von 1000 Euro

Denn mit diesem soll der Mendener im Februar dieses Jahres zunächst am Spiegel eines anderen Wagens einen Schaden von etwas mehr als 1000 Euro verursacht und dann vom Unfallort einfach abgehauen sein. Der Vorwurf: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Der 31-Jährige behauptete aber bis zum Schluss, dass sein Wagen schon aufgrund der Abmessungen und Höhe den Schaden am anderen Pkw gar nicht verursacht haben könne. Deshalb der Ortstermin an seinem Gefährt. Und der ergab: die Abmessungen würden doch zum Unfallgeschehen passen. Fraglich erscheint, ob nach über einem halben Jahr anhand der Schäden am Wagen überhaupt noch geklärt werden kann, was passierte.

Der Geschädigte hat sein Fahrzeug mittlerweile verkauft. Es liegen nur die Bilder der Polizei vor. Nicht abschließend geklärt wurde auch die zeitliche Abfolge. Der Beschuldigte legte einen Stundenzettel seines Arbeitgebers als Beweis seiner Unschuld vor, habe er doch zur mutmaßlichen Tatzeichen schon gearbeitet. Letztlich war aber nicht ganz klar, ob die Fahrerflucht nicht auch schon etwas früher passiert und mit Beginn der Schicht zusammen passen kann. Die Kollision mit dem anderen Wagen will ein Nachbar aus seiner Wohnung heraus beo­bachtet haben. Als Zeuge schilderte er den Vorgang ziemlich genau in der Verhandlung. Zum Beispiel auch, wie der 31-jährige Angeklagte zunächst an dem beschädigten Spiegel herumhantierte. Dann informierte der Zeuge per Handy den Besitzer, den er aus der Nachbarschaft kennt. Der Geschädigte klebte ein paar Tage später einen Zettel an das Auto des mutmaßlichen Verursachers, mit der Bitte sich zu melden. „Ich wollte keinen großen Ärger haben, nur der Schaden sollte reguliert werden“, sagte der Zeuge.

Keine Einsicht

Da der mutmaßliche Verursacher aber auch nach einer zufälligen persönlichen Begegnung im Wohngebiet keine Einsicht zeigte, sei ihm keine andere Möglichkeit als eine Anzeige geblieben. Darauf gab es einen Strafbefehl für den 31-jährigen Mendener über 1200 Euro. Weil er Einspruch einlegte, trafen sich alle Beteiligten vor dem Amtsgericht. Und auch hier bestritt der Mann bis zuletzt alle Vorwürfe. Nun will er einen Gutachter zur Rate ziehen, der das beweisen soll.

Zum möglichen Besitz eines Führerscheins äußerte er sich weniger konkret. Ein kurzes Fahrverbot sei aktuell schon wieder angelaufen. Ob er ohne gültigen Lappen selbst zur Verhandlung gefahren ist, wird noch ermittelt. Der Prozess wegen Fahrerflucht ist zunächst ausgesetzt, wird erst nach Erstellung des Gutachtens fortgesetzt.