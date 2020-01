Angst vor Frost: Wasserspender in der Innenstadt steht still

Der Wasserspender in der Fußgängerzone steht still. Das haben die Stadtwerke Menden nun auf Nachfrage mitgeteilt. Nachdem das Gerät unkontrolliert Wasser gelassen hatte, haben die Stadtwerke beschlossen, den Spender abzustellen. „Es kam zu Beeinträchtigungen durch die Witterung“, sagt Sprecherin Maria Geers.

Ab erstem April wieder in Betrieb

Da der Spender erst vergangenen Sommer installiert wurde, befinden sich die Stadtwerke momentan in einer Testphase. „Wir haben uns an anderen Städten und Stadtwerken orientiert“, sagt Maria Geers. Die Gefahr, dass das Gerät durch Frost beschädigt wird, sei zu hoch. Deshalb habe man beschlossen, es während der gesamten Frostperiode abzuschalten.

Ab dem ersten April, so der aktuelle Plan, soll der Wasserspender wieder in Betrieb gehen. Bis dahin erfolge eine grundsätzliche Wartung. „Und bevor es los geht, erfolgt eine Spülung“, so Maria Geers. Dadurch sei gewährleistet, dass das Trinkwasser das Gerät ohne Verunreinigungen verlasse.

Positives Feedback, gute Nutzung

Generell sei das Feedback seit der Installation Mitte 2019 positiv. Wie viel Wasser seitdem über den Spender abgegeben wurde, kann momentan nicht gesagt werden. Nach einem Jahr Laufzeit soll das evaluiert werden. „Wir gehen aber von einer intensiven Nutzung aus“, sagt Maria Geers.

