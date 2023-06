Anmeldung für Sommerleseclub in Menden jetzt möglich

Menden. Der Sommerleseclub geht in eine neue Runde. Ab sofort kann sich jeder in Mendens Stadtbücherei anmelden – völlig unabhängig vom Alter.

In erster Linie soll der Sommerleseclub das Lesen fördern. Von einem Programm für Kinder hat sich die Veranstaltung aber zu einem echten Lesefest für Jung und Alt gemausert. Familien entdecken das Lesen als verbindendes Element. Schließlich lässt sich über Bücher wunderbar reden, streiten, staunen oder lästern. Auch in der Dorte-Hilleke-Bücherei geht der Sommerleseclub in eine neue Runde. Anmeldungen sind ab jetzt in der Bücherei möglich.

„Ich freue mich, dass unser rühriger Förderverein und die Mendener Bank den Sommerleseclub erneut unterstützen“, sagt Bücherei-Leiterin Veronika Czerwinski und verweist zudem auf die Förderung durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh. Vor allem lebt die Aktion aber vom Engagement der Leserinnen und Leser und des Bücherei-Teams. Den Teilnehmern – viele Erwachsene nehmen in Familien-Teams teil – steht der gesamte Büchereibestand zur Verfügung, um Stempel für das Logbuch zu sammeln. Wie immer sind für eine erfolgreiche Teilnahme drei Stempel erforderlich. Die gibt es entweder ins gedruckte Buch oder auch digital im Internet.

Stempel gibt es für die Teilnahme an den Kreativ-Angeboten, für die Anmeldungen erforderlich sind. Dazu zählen das Bilderbuchkino für Kinder ab drei Jahren, das Erstellen von Greenscreen-Teamfotos und Buttons, die Aktionen „Bügle deinen Lieblingshelden“ und „Mein Lieblingsbuch im Schuhkarton“ und die Teilnahme an einer BiParcours-Rallye durch die Bücherei mit Fragen zu Kinderbüchern. Damit das Lesen an erster Stelle bleibt, kann jede und jeder Teilnehmende maximal einen Kreativ-Stempel fürs Logbuch nutzen.

+++ Auch interessant: Josefschule Lendringsen – Förderverein vor ungewisser Zukunft +++

Der Sommerleseclub läuft vom 20. Juni bis zum 8. August, aber er endet eigentlich mit der Abschlussveranstaltung vor dem Alten Rathaus. Am 26. August werden Urkunden und besondere „Oscars“ verliehen, zudem sorgt „Herr Zack“ für ein unterhaltsames Slapstick-Programm. Alle Organisatoren hoffen auf eine große Teilnehmerzahl, zumal das Team der Bücherei schon fast alle Grundschulen in Menden besucht hat, um für den Sommerleseclub zu werben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden