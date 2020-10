Anselm Grün kommt als Mutmacher in Coronazeit nach Menden

Menden. Schon zum zehnten Mal kommt Pater Anselm Grün nach Menden: Er will Mut machen in Coronazeiten. Das Karten-Kontingent ist jedoch begrenzt.

Pater Anselm Grün kommt am Mittwoch, 7. Oktober, um 18 Uhr zum zehnten Mal zu Buchhändler Andreas Wallentin und will Mut in Zeiten von Corona machen. „Denn nichts ist mehr, wie es war“, sagt Wallentin und fragt: Wie kann es nach dem Schock und nach der Quarantäne weitergehen? Was trägt in Zeiten von Unsicherheit, was hilft in der Angst? Wo haben wir unser Maß verloren und uns selbst geschädigt? Wie wollen wir künftig leben? Was sind die wesentlichen Werte: In unserem Alltag? Im Umgang miteinander und der Umwelt? Für uns selber?

Corona-Krise „konfrontiert uns hart mit unserer Endlichkeit und zeigt, was wichtig ist“

Die Krise, heißt es in der Einladung weiter, „hat uns hart mit unserer Endlichkeit konfrontiert und Ängste geweckt. Aber auch gezeigt, was wirklich wichtig ist“. Anselm Grün setze sich im wachen Blick auf die Zeit, im Dialog mit den Menschen und aus der spirituellen Tradition heraus seit langem mit diesen Fragen auseinander. „Eine heilsame Perspektive: Endlich leben, was wirklich gut tut. Uns und der Mitwelt.“

Theologe Schneider: Neues Grün-Buch „Was gutes Leben ist“ als meisterliche Anleitung

Der evangelische Theologe Nikolaus Schneider, ebenfalls bereits Gast in der Buchhandlung Daub, erklärt zu Pater Anselms neuem Buch „Was gutes Leben ist“: „Es möge gelingen, die Corona-bedingten Unterbrechungen als heilsam anzunehmen: um uns und unsere Zeit zu reflektieren, Einsichten zu verinnerlichen und neu zu werden. Anselm Grüns Buch über das gute Leben ist eine meisterliche Anleitung genau dazu.“

Bei seinem Vortrag wird Anselm Grün von Kantor Christian Rose an der Orgel begleitet.

Die wenigen Rest-Eintrittskarten stehen zunächst den Personen zu, die bereits Tickets für die ausgefallene Veranstaltung mit Anselm Grün im Juni hatten. Eintrittskarten für die abgesagte Veranstaltung sind zwingend vor der Veranstaltung in der Buchhandlung Daub umzutauschen. Der Vortrag beginnt um 18 Uhr.