Die Mendener Apotheke Köster bietet auch Schutzimpfungen an.

Corona Apotheke Köster in Menden: Weiterhin PCR-Tests und Impfungen

Menden. Die Nachfrage nach PCR-Tests und Impfungen gegen Corona ist in Menden bei der Apotheke Köster weiterhin hoch. Ab Herbst auch Grippeimpfungen.

Corona ist aufgrund der Weltgeschehnisse zwar etwas in den Hintergrund gerückt, dennoch spielt die Pandemie im Alltag noch eine Rolle. Die Apotheke Köster ist eine der wenigen Anlaufstellen in Menden, die noch einen PCR-Test anbieten. „Die Nachfrage ist nach wie vor hoch“, sagt Inhaber Andreas Köster. Genaue Zahlen nennt der Fachmann nicht; klar sei aber, man wolle das Angebot fortführen. Auch die kostenlosen Bürgertests soll es erstmal weiter geben – obwohl hier die Nachfrage aktuell deutlich nachgelassen habe.

Ab Herbst sind auch Impfungen gegen Grippe möglich

Außerdem bietet die Apotheke Schutzimpfungen gegen das Coronavirus an. „Wir impfen alle zwei Wochen und das wird erstaunlich gut angenommen“, so Andreas Köster. So gut, dass ein Mitarbeiter einen halben bis ganzen Tag damit beschäftigt sei.

Momentan dürfen Apotheken nur gegen Corona impfen. Die Köster Apotheke nehme aber an einem Modellprojekt in der Region teil: Ab Herbst soll es dann auch Impfungen gegen Grippe geben.

Finanzierung muss stehen

Wichtig bei allen Angeboten: „Das hängt natürlich davon ab, wie die Finanzierung weitergeht. Das steht in den Sternen“, sagt Andreas Köster. Diese sei bisher erstmal nur bis Juli 2022 gesichert. Ob und wann es eine Verlängerung geben wird, ist noch unklar. Aber: „Wir wollen gerne Kapazitäten für den Herbst vorhalten.“

